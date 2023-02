Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया अमृतकाल का पहला बजट, पढ़ें- संसद में पेश पूरा बजट भाषण

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में रेलवे के लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया।

Nirmala Sitharaman ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। (ANI/SANSAD TV)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट संसद में पेश किया। बता दें कि यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है और यह भारत के लिए बड़ी सफलता है। यह अमृतकाल का पहला बजट- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा, “यह अमृतकाल का पहला बजट है। बीते कुछ सालों में हमने इकोनोमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है। दुनिया में मंदी की स्थिति होने के बाद भी इतनी ग्रोथ बताती है कि हम सही ट्रैक पर हैं।” निर्मला सीतारमण ने कहा, “हमने कोरोना काल में तय किया कि कोई भी भूखा ना सोए। हमारे कार्यकाल में 47 करोड़ 80 लाख जनधन खाते खोले गए और 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में मदद दी गई। कोरोना काल में 80 करोड़ गरीब लोगों को 28 महीने से मुक्त राशन दिया जा रहा है और देश में प्रति व्यक्ति आय में तेजी से बढ़ते हुए ₹1,97,000 पहुंच गई। हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। हम पर्यावरण की रक्षा का विकास करेंगे। बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी।” Also Read बजट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले- भाजपा ने पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी? सरकार ने पीएम आवास योजना के बजट में भी इजाफा किया है। इसके लिए 79000 करोड़ रुपए जारी किया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। रेलवे की नई परियोजनाओं के लिए भी ₹75000 करोड़ का फंड जारी किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे में 100 नई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। डिजिटल इकोनामी को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। पैन कार्ड को पहचान पत्र की मान्यता भी दी जाएगी और डीजी लॉकर के इस्तेमाल में इजाफा किया जाएगा। महिलाओं के लिए भी सरकार ने कई ऐलान किए महिलाओं के लिए भी सरकार ने कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने महिला बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाएं 2 साल में ₹2 लाख तक का निवेश कर सकेंगी और इसमें टैक्स छूट भी मिलेगी। साथ ही साढ़े सात फीसदी रिटर्न भी मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग स्कीम 15 लाख की लिमिट से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में हुआ बदलाव बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का भी ऐलान किया गया। सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था (Income Tax Slab) की घोषणा की। नई टैक्स स्लैब व्यवस्था के तहत 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वालों पर पांच फ़ीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की आय वालों पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 9 से 12 लाख रुपए तक की आय वालों पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 12 से 15 लाख तक की आय वालों पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर की आय वालों को 30% की दर से टैक्स देना होगा। ये चीजें हुईं महंगी इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने इसे 16 फ़ीसदी बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बजट के ऐलान के बाद खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन के पार्ट्स, कैमरे के लेंस, डायमंड, लिथियम बैटरी और कपड़े सस्ते हो जाएंगे। जबकि सिगरेट, विदेश से आने वाली चांदी की चीजें, सोना, देशी किचन की चिमनी और शराब महंगी हो जाएगी। 38 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। इसमें युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया नेशनल सेंटर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीआई के जरिए 126 लाख करोड़ रूपए के पेमेंट हुए हैं। जबकि 7400 करोड़ रुपए के डिजिटल पेमेंट हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल और यूपीआई का पेमेंट बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम और हेल्थकेयर क्षेत्र में 5G सेवाओं का इस्तेमाल किस प्रकार से हो सके, इस पर भी काम किया जाएगा।

