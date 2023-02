Railway Budget 2023: बजट में भारतीय रेलवे के लिए पिटारा खोलेंगी वित्त मंत्री? जानिए क्या हो सकता है खास

Budget 2023, Indian Railways: रेल बजट पर देश भर की निगाहें होंगी। उम्मीद है कि इस बार रेलवे के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और नए आधारभूत ढांचा को विकसित करने पर जोर रहेगा।

Railway Budget 2023: रेल बजट 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के ड्रीम प्रोजेक्ट हाई-स्पीड ट्रेन (High Speed Train) को जल्दी ऑपरेशनल करने पर भी फोकस रहेगा। (PHOTO- Express )

Indian Railways Budget 2023-24: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) संसद में वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट (Union Budget 2023) पेश करने वाली हैं। इसके साथ ही कुछ घंटे में वह रेलवे बजट (Railway Budget) भी देश के सामने रखेंगी। रेल बजट पर देश भर की निगाहें होंगी। उम्मीद है कि इस बार रेल बजट में रेलवे के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और नए आधारभूत ढांचा को विकसित करने पर जोर रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के ड्रीम प्रोजेक्ट हाई-स्पीड ट्रेन (High Speed Train) को जल्दी ऑपरेशनल करने पर भी फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे रेलवे सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रेल बजट में 20-25 फीसदी की बढ़ोतरी पर काम कर रही है। केंद्रीय बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर ध्यान केंद्रित किया था। संभावना है कि इस वर्ष के बजट में भी यही सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। इस वर्ष, रेलवे को आवंटित होने वाली धनराशि नई पटरियां बिछाने, सेमी-हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, हाइड्रोजन-संचालित ट्रेनों के साथ-साथ अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना को पूरा करेगी। साल 2016 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में ही मिला दिया था। तब से रेल बजट को अलग से पेश नहीं किया जाता। केंद्रीय वित्त मंत्री ही बजट भाषण के दौरान रेलवे के लिए भी बजट पेश करते हैं। Also Read Budget 2023 Live: बजट में मिलेगी आम लोगों को राहत? मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट आज Union Budget 2023 में क्या होगा खास, देखें वीडियो

पढें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram