Budget 2023: निर्मला सीतारमण के परिवार से संसद पहुंचे कई खास लोग, राहत देने वाले ऐलानों पर जमकर बजाई ताली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। (Photo : पीटीआई)

बजट 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फोटो- पीटीआई)

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने बुधवार को 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। जिस वक़्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही थीं उस ही दौरान उनकी बेटी और रिश्तेदारों संसद की विजिटर गैलरी में मौजूद थे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट के पेश किए जाने के दौरान विजिटर गैलरी पूरी तरह भरी हुई थी। उपस्थित लोगों में निर्मला सीतारमण की बेटी वांगमयी परकला और उनके कई रिश्तेदार शामिल थे। बता दें कि इस बीच, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कई राज्यसभा सदस्य भी सदन में मौजूद थे और विभिन्न प्रस्तावों की घोषणा के दौरान नोटस लेते देखे गए। Budget 2023: आम लोगों के लिए क्या है खास बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारत को एक चमकीले सितारे के रूप में मान्यता दी है क्योंकि देश वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद स्वस्थ आर्थिक विकास दर्ज कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक 7 प्रतिशत है और भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। इस बजट में कैमरा लेन्स और लीथियम आयन बैटरी जैसे मोबाइल फ़ोन में लगने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी कम रहेगी। टेलीविज़न पैनल में लगने वाले सेल के कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। साथ ही लैब में बनाए जाने वाले हीरे के बीज पर कस्टम ड़्यूटी कम होगी जिससे इसकी क़ीमत भी कम हो जाएगी। तांबे के कचरे पर लगे 2.5 फ़ीसदी के कस्टम ड्यूटी को बदला नहीं जाएगा। Also Read Budget 2023: Pollution की जगह पॉलिटिकल बोल गईं वित्त मंत्री तो सदन में लगे ठहाके, हंस पड़े नितिन गडकरी; जानिए क्या थी वजह डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहॉल से कस्टम ड्यूटी हटाया जाएगा। क्रूड ग्लिसिरीन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 7.5 से 2.5 तक घटाई जाएगी। समुद्र से मिलने वाले उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए झींगा के लिए आयात किए जाने वाले खाद्य पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम किया जाएगा। ‘7 लाख तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं, Nirmala Sitharaman Live | Modi Govt Budget, VIDEO

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया है। यह 16 फीसदी बढ़ाया गया है।

पढें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram