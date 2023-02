Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सबसे ज्यादा फोकस वाले रहे यह मुद्दे, जानें कहां-क्या होगा बदलाव

Union Budget 2023: इस बार किसानों के लिए सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। किसानों को लोन में छूट एक साल तक जारी रहेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी।

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए (Source- ANI)

Budget 2023 Key Areas: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (1 फरवरी) को सुबह 11 बजे साल 2023-24 का बजट पेश किया। वित्तमंत्री सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का यह लगातार पांचवां और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल में यह पहला बजट है। आइए जानते हैं बजट में कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पर है सबकी नजर। पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax): लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर को कम करने के लिए सरकार से व्यापक रूप से कुछ बदलाव लाने की उम्मीद है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर पर छूट, म्यूचुअल फंड में सेवानिवृत्ति योजनाओं में कटौती के लिए प्रोत्साहन, लंबी अवधि के निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋण प्रतिभूतियों (Debt Securities) के लिए होल्डिंग पीरियड को युक्तिसंगत बनाना कुछ अपेक्षित बदलाव हैं। सिगरेट टैक्स (Cigarette tax): सरकार ने दो साल तक बरकरार रखने के बाद इस बजट में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया है। जिसके चलते सिगरेट महंगी हो गयी है। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। वर्तमान में सरकार सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) लगाती है। इनकम टैक्स (Income tax): सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। इस बार के बजट में आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। यानि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। जिसके मुताबिक, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स, 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स, वहीं 15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स लगेगा। राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): साल 2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है।

