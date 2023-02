Budget 2023: बजट देगा किसानों को राहत? वित्त मंत्री से ढेरों उम्मीदें लगाए बैठे हैं अन्नदाता

Budget 2023 Updates in Hindi: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2023 से शुरू हो गया है। मंगलवार को सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।

किसानों के लिए Budget 2023 में क्या है (Source- Express Archive Photo)

Union Budget 2023 for farmers: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार (1 फरवरी) को साल 2023-24 का बजट पेश करेंगी। यह वित्तमंत्री सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का लगातार पांचवां और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा। दूसरे क्षेत्रों की तरह कृषि क्षेत्र को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए सरकार बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। PM Kisan Samman Nidhi में हो सकती है बढ़ोत्तरी उम्मीद है कि इस बजट में MSP पर अहम ऐलान हो सकता है जैसा कि पिछले कुछ साल में किसान वर्ग ने इसको लागू करने की मांग को लेकर कई आंदोलन किए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोत्तरी कर किसानों को तोहफा दे सकती है। इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) से भी इशारा मिला है कि सरकार इस बार के बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर (Agriculture Sector) के लिए कुछ खास कर सकती है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कोई नया फॉर्मूला पेश कर सकती है। इसके अलावा पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के लिए भी आवंटन बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो सरकार किसानों के लिए किस्त की रकम को बढ़ा सकती है। Also Read Budget 2023 Live: बजट में मिलेगी आम लोगों को राहत? मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट आज किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को बढ़ावा देने की जरूरत उम्मीद है कि पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ायी जा सकती है। किसानों को 6 नहीं बल्कि 8 हजार रुपए सालाना दिए जा सकते हैं। ये पैसे 3 की जगह 4 किश्तों में मुहैया कराए जा सकते हैं। फिलहाल, किसानों को हर चार माह के अंतराल में 2-2 हजार की किश्तें दी जाती हैं। बजट से पहले एसबीआई रिसर्च (SBI Research) ने कहा कि सरकार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही कृषि के बुनियादी ढांचे में भी सुधार की जरूरत है। जिसके लिए सरकार को कई कृषि योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और ब्याज अनुदान योजना (ISS) को बढ़ावा देने की जरूरत है। 2022-23 में बजट अनुमान के अनुसार, कृषि मंत्रालय का वार्षिक खर्च ₹1.33 लाख करोड़ है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बजट 2023 में KCC के नवीनीकरण (Renewal) से जुड़े नियमों को आसान किया जा सकता है। अब तक जो किसान इस योजना के तहत कार्ड ले चुके हैं, उन्हें इसके नवीनीकरण के लिए मूलधन और ब्याज दोनों के भुगतान करने की जरूरत होती है।

