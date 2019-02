Union Budget 2019-20 India: भारतीय जनता पार्टी की सांसद किरण खेर बजट सेशन में शामिल होने के लिए कार से नहीं बल्कि ट्रेन से दिल्ली पहुंचीं। चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद किरण खेर ने खुद एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। सासंद ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें नजर आ रहा है कि वो अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ स्टेशन पहुंची हैं। इसके बाद वो पैदल ही चलकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचती हैं। किरण खेर शताब्दी ट्रेन से दिल्ली पहुंची। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि स्टेशन पर एक कुली सांसद का सामान लाकर ट्रेन के अंदर तक पहुंचाता है। जिसके बाद सांसद इस कुली को पैसे भी देती हैं। ट्रेन में बैठे अन्य यात्री अपने साथ लोकसभा सांसद को ट्रेन में देखकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। वीडियो के अंत में किरण खेर बताती हैं कि वो ट्रेन से दिल्ली जा रही हैं बजट सेशन में शामिल होने के लिए।

It’s always a pleasure being with #MyCityMyPeople, and as evident from this video, travelling with my people. I prefer the #Shatabdi over travelling to #Delhi in a car. Off to Delhi for the interim #Budget2019 session and will be back in 10 days. @PiyushGoyal @RailMinIndia pic.twitter.com/mSx0nmZSJ6

— Kirron Kher (@KirronKherBJP) January 30, 2019