पिछले दो कारोबारी सत्रों में शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है, जिससे निवेशकों का भरोसा फिर मजबूत हुआ है। मजबूत खरीदारी के चलते बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही सूचकांकों में शानदार उछाल दर्ज किया गया है। हाल के सत्र में सेंसेक्स करीब 1000 से 1300 अंकों तक चढ़ा, जबकि निफ्टी भी 23,400 के आसपास पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुझान से सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी बरकरार है।

ऐसे माहौल में निवेशकों की नजर अब उन शेयरों पर है जिनमें बाजार की इस तेजी का फायदा उठाकर आगे भी बेहतर रिटर्न मिल सकता है। हाल ही में कई ब्रोकरेज हाउस ने कुछ चुनिंदा कंपनियों पर भरोसा जताते हुए उनमें ‘BUY’ रेटिंग दी है। इन कंपनियों में भारत फोर्ज, ट्रेंट से लेकर मेदांता हॉस्पिटल्स का संचालन करने वाली ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड तक शामिल है। आइए जानते हैं…

भारत फोर्ज (Bharat Forge)

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भारत फोर्ज को ‘BUY’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 2,150 रुपये बताया है, जो 30% की वृद्धि की संभावना दर्शाता है। ब्रोकरेज फर्म ने रक्षा क्षेत्र में मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन, अमेरिकी ट्रकों के नेतृत्व में निर्यात बाजारों में सुधार और थल, नौसेना और एयरोस्पेस सिस्टम सहित उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में व्यापक विस्तार के आधार पर भारत फोर्ज के शेयरों की खरीद की सिफारिश की है।

ट्रेंट (Trent)

मोतीलाल ओसवाल ने ट्रेंट को ‘BUY’ रेटिंग दी है। इसके लिए ब्रोकरेज ने संसोधित टारगेट प्राइस 4350 रुपये दिया है, जो 29% की बढ़ोतरी दर्शाता है। हालांकि, कंपनी ने आय अनुमानों में कटौती की है, लेकिन अपने ब्रांडों की मजबूती और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ट्रेंट का समर्थन जारी रखा है, साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि निकट भविष्य में आय पर दबाव बना रह सकता है।

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि हाल की तिमाहियों में विकास दर धीमी हुई है, जिसका कारण समान बिक्री में कमी, प्रमुख शहरी बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कंपनी द्वारा छोटे शहरों में विस्तार करना है, जिन्हें विकसित होने में अधिक समय लगता है। इसके बावजूद, उनका मानना ​​है कि लागत नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से लाभ मार्जिन को समर्थन मिल रहा है।

मेदांता (Medanta)

जेएम फाइनेंशियल ने मेदांता हॉस्पिटल्स का संचालन करने वाली ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड पर ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 1382 रुपये निर्धारित किया है, जो मौजूदा कीमत से 42 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने इसका कारण बेहतर आय संभावना, मार्जिन विस्तार के अनुकूल कारक और अधिक उचित मूल्यांकन पृष्ठभूमि को बताया है।

ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि नोएडा स्थित ग्रीनफील्ड यूनिट को लेकर चिंताओं और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के चलते पिछले छह महीनों में शेयर प्राइस में लगभग 30% और पिछले महीने में लगभग 15% की गिरावट आई है। हालांकि, फर्म ने कहा कि ये कारक अस्थायी हैं और आने वाली तिमाहियों में स्थिति सामान्य हो जाएगी।

आज शेयर बाजार का हाल

भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार, 25 मार्च को बंपर तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और एनएसई निफ्टी50 (Nifty50) दोनों हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 1205.00 अंक या 1.63% बढ़कर 75,273.45 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 394.05 अंक या 1.72% बढ़कर 23,306.45 पर पहुंच गया। यहां पढ़ें पूरी खबर…

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।