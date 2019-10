… and they will run off with your card

एक यूजर ने कहा कि यह पूरे साल की पैसे की सबसे बड़ी बर्बादी है। पता नहीं कौन मुर्ख इसका इस्तेमाल करेगा। भूखे बच्चों को पैसे दान में दे दो, अपने भविष्य में निवेश करो। इस कार्ड को खरीदने के बजाय कुछ और करो। मुर्ख मत बनो।

This is the biggest waste of money I have seen all year. What kind of idiot would use this. Donate that money to starving kids, invest it In your future, do anything besides buying this card. Don't be stupid. https://t.co/CxZcifOGQN

— Detective (@Deltal0l) October 12, 2019