भारत की प्रमुख बिस्कुट निर्माता कंपनी ब्रिटैनिया अपनी स्‍थापना के 100 साल पूरे होने का जश्‍न मना रही है। इन सौ सालों में इस कंपनी ने देश की आजादी और बहुत सारे उतार-चढ़ावों को भी देखा है। ब्रिटैनिया कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल भारत के लगभग हर घर में किया जाता है। लेकिन आपको ये बात शायद ही पता हो कि इस कंपनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में जंग लड़ने वाले सैनिकों काे भी बिस्‍कुट की आपूर्ति की थी।

दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत पर राज करने वाली ब्रिटिश सरकार को सैनिकों के लिए खासतौर पर आपूर्ति किए जाने वाले बिस्कुटों की जरूरत पड़ी। इस जरूरत को ब्रिटैनिया बिस्कुट कंपनी ने पूरा किया था। ये आपूर्ति कई सालों तक लगातार चलती रही। कई बार तो कंपनी के उत्पादन का कुल 95 प्रतिशत तक हिस्सा सशस्त्र सेनाओं को ही भेजा जाता था।

