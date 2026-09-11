BRICS 2026: BRICS अब 11 देशों का आर्थिक समूह है, जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समेत कुल 11 सदस्य शामिल हैं। हाल के विस्तार के बाद यह संगठन दुनिया की आबादी, ऊर्जा और वैश्विक व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी रखता है।

भारत 2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में यह जानना अहम है कि भारत इन 10 साझेदार देशों से क्या खरीदता है, क्या बेचता है और किन देशों के साथ उसका सबसे बड़ा व्यापार होता है…

BRICS क्या है?

BRICS दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय समूह है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, वित्तीय, व्यापार और विकास से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। इस मंच की शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई थी, और इसका नाम भी इन्हीं देशों के अंग्रेज़ी नामों के पहले अक्षरों से बना है।

BRICS में कौन-कौन से देश शामिल हैं?

2026 तक BRICS का विस्तार होकर 11 पूर्ण सदस्य देशों का समूह बन चुका है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), इंडोनेशिया और सऊदी अरब शामिल हैं। इनके अलावा BRICS के कई पार्टनर देश भी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में इस समूह के साथ सहयोग करते हैं।

भारत का किन देशों के साथ क्या कारोबार होता है?

BRICS देशों के साथ भारत का व्यापार मुख्य रूप से कच्चे तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, कृषि उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान पर आधारित है।

चीन: चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल पार्ट्स, मशीनरी और केमिकल्स आयात होते हैं, जबकि भारत लौह अयस्क, समुद्री उत्पाद और कुछ कृषि वस्तुओं का निर्यात करता है। रूस: भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, उर्वरक और कोयला खरीदता है। बदले में दवाइयां, चाय और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात करता है। यूएई: संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए सोना और पेट्रोलियम का प्रमुख स्रोत है। वहीं भारत से ज्वेलरी, खाद्य पदार्थ और मशीनरी का निर्यात होता है। सऊदी अरब: भारत की ऊर्जा जरूरतों में सऊदी अरब की अहम भूमिका है। यहां से कच्चा तेल और पेट्रोकेमिकल्स आयात किए जाते हैं, जबकि भारत केमिकल्स और खाद्य उत्पाद भेजता है। ब्राजील: ब्राजील से सोयाबीन तेल और चीनी का आयात होता है। भारत वहां दवाइयां, ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल निर्यात करता है। दक्षिण अफ्रीका: भारत यहां से सोना, हीरे और कोयला खरीदता है, जबकि वाहन, फार्मा और इंजीनियरिंग सामान निर्यात करता है। इंडोनेशिया: भारत के लिए पाम ऑयल और कोयले का बड़ा सप्लायर है। बदले में भारत स्टील, चीनी और दवाइयां भेजता है। मिस्र: भारत से मिस्र को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग उपकरण, रसायन, सूती धागा और दवाएं हैं। मिस्र से आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद, अकार्बनिक रसायन, धात्विक और अधात्विक यौगिक और खट्टे फल हैं। ईरान: भारत से ईरान को भेजे जाने वाले सामानों में चीनी, दवाइयां, चावल, इलेक्ट्रिक मशीनरी और कृत्रिम फाइबर शामिल हैं। वहीं ईरान से भारत रसायन, सूखे मेवे और कांच से बने उत्पाद आयात करता है। इथियोपिया: भारत इथियोपिया से मुख्य रूप से दालें (रेड किडनी बीन्स, मसूर आदि) और तिलहन (तिल व सोयाबीन) आयात करता है और भारत इथियोपिया को दवाइयां व फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, वाहन और स्टील उत्पाद निर्यात करता है।

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दिल्ली में अयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रमुख और उनके प्रतिनिधिमंडल शामिल होने आ रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। इस दौरान शुक्रवार से राजधानी की 35 से अधिक सड़कों पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहेगा।

ड्रोन के उड़ान पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। साथ ही 11 सितंबर को सभी स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सम्मेलन को देखते हुए उपराज्यपाल ने 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की हुई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…