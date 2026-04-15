क्रिप्टो की पाठशाला: हाल ही में ईरान द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में ‘टोल वसूलने’ की खबर सामने आने के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी चर्चा का विषय बन गई है। कई लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं और इसके बारे में सीखना भी चाहते हैं। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में ऐसे कई तकनीकी शब्द हैं, जिनका मतलब आम लोगों को समझ नहीं आता। ऐसे में आज हम आपको क्रिप्टो से जुड़े कुछ मुश्किल शब्दों को आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं…

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इसे किसी सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसे सुरक्षित रखने और वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचैन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

ब्लॉकचेन (Blockchain)

ब्लॉकचेन एक डिजिटल खाता-बही है, जिसमें सारे लेन-देन स्टोर होते हैं। इसके हर ब्लॉक में डाटा (उदाहरण – किसी ने किसे कॉइन भेजा) होता है। ये ब्लॉक आपस में चेन से जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है।

वॉलेट (Crypto Wallet)

क्रिप्टो वॉलेट एक डिजिटल पर्स की तरह है। इसमें आपके कॉइन (जैसे Bitcoin, Ethereum आदि) स्टोर होते है।

पब्लिक की (Public Key)

पब्लिक की एक डिजिटल एड्रेस की तरह होता है जिससे लोग आपको क्रिप्टो भेज सकते हैं।

प्राइवेट की (Private Key)

प्राइवेट की एक ऐसा पासवर्ड होता है जिससे आप अपने क्रिप्टो को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसे खो देते है तो आपकी क्रिप्टो भी खो जाती है।

माइनिंग (Mining)

माइनिंग कंप्यूटर की मदद से क्रिप्टो लेन-देन को वेरिफाई करने की प्रक्रिया होती है। माइनर्स को माइनिंग करने के बदले में क्रिप्टो के रूप में रिवार्ड मिलता है।

एक्सचेंज (Crypto Exchange)

एक्सचेंज वह प्लेटफॉर्म होता है, जिससे आप क्रिप्टो को खरीद व बेच सकते हैं।

मार्केट कैप (Market Cap)

क्रिप्टो मार्केट कैप किसी क्रिप्टोकरेंसी का कुल बाजार मूल्य होता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं किसी क्रिप्टो की कुल वैल्यू = कॉइन की कीमत × कुल सप्लाई।

HODL

HODL यानी क्रिप्टो को लंबे समय तक होल्ड करके रखना।

व्हेल (Whale)

व्हेल एक ऐसे बड़े निवेशक को कहा जाता है जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में क्रिप्टो होती है और जो मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं।

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दुनिया की क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का आकार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बिटकॉइन है। मौजूदा समय में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन का मार्केट कैप करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जो भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की लगभग 99.7 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ से करीब 14 गुना ज्यादा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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