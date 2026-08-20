क्रिप्टोकरेंसी बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन (BTC) ने पिछले 24 घंटे में करीब 11.3% की छलांग लगाई, जिससे इसकी कीमत शाम 5:45 बजे लगभग 68.7 लाख रुपये पर पहुंच गई। इस दौरान बिटकॉइन में करीब ₹7 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो हाल के महीनों की सबसे बड़ी दैनिक तेजी में शामिल है।

बिटकॉइन के साथ-साथ एथेरियम (ETH), डॉजकॉइन (DOGE), BNB, XRP और सोलाना (SOL) समेत प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली।

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दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो ने भी किया दमदार प्रदर्शन

मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो Ethereum (ETH) ने सबसे दमदार प्रदर्शन किया। ETH की कीमत करीब 18.4% बढ़कर ₹2,17,843 पर पहुंच गई। निवेशकों की बढ़ती खरीदारी से Ethereum का मार्केट कैप ₹26.2 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच गया।

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Dogecoin और BNB भी चमके

मीम कॉइन Dogecoin (DOGE) में भी जोरदार तेजी रही। DOGE लगभग 9.4% चढ़कर ₹7.35 पर ट्रेड करता दिखा, जबकि दिन का उच्च स्तर ₹7.45 रहा। वहीं BNB ने भी अच्छी मजबूती दिखाई। इसकी कीमत करीब 6.5% बढ़कर ₹61,448.5 पहुंच गई।

क्या है क्रिप्टोकरेंसी?

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इसे किसी बैंक या सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह Decentralised सिस्टम पर चलती है। क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित रखने और वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचैन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

कैसे काम करती है क्रिप्टोकरेंसी?

किसी व्यक्ति को आप जब क्रिप्टोकरेंसी भेजते है तो यह लेन-देन किसी बैंक के सर्वर पर नहीं होता है, बल्कि, ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा इसके हर लेन-देन को वेरीफाई किया जाता है। इसे माइनिंग कहां जाता है। यही वजह है कि क्रिप्टोकरेंसी को नकली बनाना या फिर दोबारा खर्च करना लगभग-लगभग असंभव है।

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]