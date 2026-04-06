दुनिया की क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का आकार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बिटकॉइन है। मौजूदा समय में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन का मार्केट कैप करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जो भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की लगभग 99.7 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ से करीब 14 गुना ज्यादा है।

बिटकॉइन के अलावा भी कई ऐसी क्रिप्टोकरेंसी हैं जिनकी मार्केट वैल्यू अरबों डॉलर में है। इसमें Eth, Tethe से लेकर BNB तक शामिल है। आज हम आपको मार्केट कैप के हिसाब से बिटकॉइन समेत दुनिया की 10 बड़ी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं।

बिटकॉइन

बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी मानी जाती है। इसे सातोशी नाकामोटो नाम के एक अज्ञात व्यक्ति या समूह ने साल 2009 में बनाया था। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। बिटकॉइन का मौजूदा समय में मार्केट कैप लगभग 1.39 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जिससे यह क्रिप्टो मार्केट की सबसे बड़ी करेंसी बनी हुई है। अक्सर इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है।

मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की 10 बड़ी क्रिप्टोकरेंसी

रैंक क्रिप्टोकरेंसी कीमत (डॉलर) मार्केट कैप (डॉलर) 1 बिटकॉइन (Bitcoin – BTC) 69,643.48 1,393,717,844,002 2 एथेरियम (Ethereum – ETH) 2,151.05 259,613,500,838 3 टेथर (Tether – USDT) 0.9998 184,130,780,786 4 एक्सआरपी (XRP – XRP) 1.35 82,925,817,429 5 बीएनबी (BNB – BNB) 605.42 82,553,207,458 6 यूएसडी कॉइन (USD Coin – USDC) 0.9998 77,616,879,662 7 सोलाना (Solana – SOL) 82.43 47,233,729,289 8 ट्रॉन (TRON – TRX) 0.3181 30,152,597,150 9 डॉजकॉइन (Dogecoin – DOGE) 0.09295 14,289,403,841 10 हाइपरलिक्विड (Hyperliquid – HYPE) 37.2 9,522,652,752

सोर्स: कॉइन मार्केट कैप 6 अप्रैल 2026 (समय: 5:17PM)

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इसे किसी सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित रखने और वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचैन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी कैसे काम करती है?

जब आप किसी व्यक्ति को क्रिप्टोभेजते है तो यह लेन-देन किसी बैंक के सर्वर पर नहीं बल्कि, ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा इसके हर लेन-देन को वेरीफाई किया जाता है। इसे माइनिंग कहां जाता है।

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दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। बिटकॉइन और अन्य करेंसी में निवेश करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि, जहां क्रिप्टो में कमाई के मौके हैं, वहीं इससे जुड़े फ्रॉड और स्कैम के मामले भी सामने आते रहते हैं। ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करते समय कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। यहां हम आपको सुरक्षित लेन-देन के कुछ आसान तरीके बता रहे हैं…

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।