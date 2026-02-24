अमेरिकी कारोबारी रॉबर्ट कियोसाकी बिटकॉइन से पीछे नहीं हट रहे हैं, भले ही वे इसे क्रैश कहते हैं। शनिवार (21 फरवरी 2026) को रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने बताया कि उन्होंने 67000 डॉलर में एक पूरा बिटकॉइन खरीदा। यह कदम उन्होंने तब उठाया जब उन्होंने मार्केट को “क्रैशिंग” बताया, उन्होंने X (Twitter) पोस्ट के जरिए अपने इस फैसले के बारे में जानकारी दी।
रॉबर्ट कियोसाकी ने क्रिप्टो मार्केट क्रैश के दौरान क्यों खरीदा बिटकॉइन?
रिच डैड पुअर डैड ने क्रिप्टो मार्केट क्रैश के दौरान बिटकॉइन खरीदने का दो कारण बताएं है। पहला कारण ‘क्योंकि जब अमेरिका का कर्ज डॉलर को बुरी तरह गिरा देगा और “मार्क्सवादी फेडरल रिजर्व” खरबों नकली डॉलर छापना शुरू कर देगा, तब बड़े पैमाने पर बिटकॉइन की छपाई शुरू हो जाएगी।’ दूसरा कारण, ‘210 लाखवां बिटकॉइन जल्द ही निकाला जाने वाला है। जब 210 लाखवां बिटकॉइन निकाला जाएगा… तब बिटकॉइन सोने से भी बेहतर हो जाएगा।’
उन्होंने लिखा, “हालांकि बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, मैंने 67000 डॉलर में एक और पूरा बिटकॉइन खरीदा।”
ऑल-टाइम हाई से 49.91% नीचे बिटकॉइन
दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 24 फरवरी 2026, मंगलवार को 63,148.27 डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है, जो इसके ऑल-टाइम हाई 126,080 डॉलर से लगभग 49.91% नीचे है। बिटकॉइन मार्केट कैप 1.27 ट्रिलियन डॉलर से नीचे आ गया है। हालांकि, कुल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर बना हुआ है।
बिटकॉइन बनाम गोल्ड: कियोसाकी स्थिर आपूर्ति को क्यों प्राथमिकता देते हैं?
कियोसाकी वर्षों से गोल्ड और सिल्वर को पसंद करते रहे हैं। अब वह बिटकॉइन को वैल्यू के उन पारंपरिक स्टोर का डिजिटल वर्शन बताते हैं। उनका कहना है कि मुख्य अंतर सप्लाई है। गोल्ड सप्लाई माइनिंग से धीरे-धीरे बढ़ती है, जबकि बिटकॉइन की सप्लाई उसके कोड के हिसाब से 21 मिलियन कॉइन तक सीमित है।
कियोसाकी ने कहा, “जब 21 मिलियनवां बिटकॉइन माइन हो जाएगा…. बिटकॉइन सोने से भी बेहतर हो जाएगा।”
