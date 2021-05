Tesla के भारत आने से पहले एलन मस्क की नई तैयारी, लोगों से पूछ रहे ये सवाल

इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिका की कंपनी टेस्ला का भारत में बेसब्री से इंतजार हो रहा है।

टेस्ला ने इसी साल जनवरी में कंपनी का रजिस्ट्रेशन बेंगलुरु में कराया है। कंपनी ने अब तक ये नहीं बताया कि कब तक भारत में कार लॉन्च करेगी। हालांकि, टेस्ला के मालिक एलन मस्क वैश्विक स्तर पर एक सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल टेस्ला के पेमेंट से जुड़ा है। आइए जानते हैं पूरे मामले को …

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्वीटर पर एक सवाल पूछा है। उन्होंने अपने यूजर्स से पूछा है कि क्या Doge पेमेंट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दरअसल, Doge एक क्रिप्टोकरंसी यानी बिटक्वाइन की तरह वर्चुअल करंसी है। इस क्रिप्टोकरंसी को एलन मस्क का लगातार सपोर्ट मिल रहा है। मस्क ने Doge करंसी के सपोर्ट में फरवरी में कई ट्वीट किए थे। इसके अलावा एक ट्वीट में फोटो पोस्ट की थी तो उसके बाद इस करंसी की कीमत में जबरदस्त उछाल आया।

Do you want Tesla to accept Doge?

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021