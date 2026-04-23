Shiv Ratan Agarwal Death: बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के संस्थापक शिव रतन अग्रवाल का गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। यह खबर न केवल उद्योग जगत के लिए एक बड़ा झटका है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी है।

समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया, 74 वर्षीय अग्रवाल ने बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

सूत्रों ने बताया कि उनकी पत्नी की हाल ही में हार्ट बाईपास सर्जरी हुई थी और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, जिसके चलते अग्रवाल चेन्नई में ही रुके हुए थे।

बीकानेर के सरदूलगंज निवासी अग्रवाल ने 1993 में ‘बिकाजी’ ब्रांड की नींव रखी थी। एक छोटे से उद्यम के रूप में शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर एक विशाल फूड ब्रांड में तब्दील हो गया, जो भारत और विदेशों में, विशेष रूप से अपनी ‘बीकानेरी भुजिया’ के लिए बेहद लोकप्रिय है।

अग्रवाल के निधन पर शोक

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस जाने-माने उद्योगपति के निधन की खबर अत्यंत दुखद है।

गहलोत ने ‘X’ (Twitter) पर एक पोस्ट में लिखा, “बिकाजी ब्रांड के माध्यम से उन्होंने बीकानेरी भुजिया को वैश्विक पहचान दिलाई। उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।”