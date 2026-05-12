कर्नाटक में रोजाना लाखों लोग अपने काम, पढ़ाई और दूसरे जरूरी काम पर जाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर बेंगलुरु और आसपास के शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए समय पर और नियमित ट्रेन सेवा बेहद अहम होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन सेवाओं को अब रेगुलर दैनिक और साप्ताहिक ट्रेनों में बदलने का फैसला किया है।

रेलवे के इस कदम से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, तय समय पर सेवा और सफर की अधिक सुविधा मिलेगी। अब जिन रूट्स पर पहले स्पेशल ट्रेनें चल रही थीं, वहां नियमित संचालन होगा। नीचे देखें पूरी लिस्ट:

कर्नाटक में कई स्पेशल ट्रेनें हुईं रेगुलर

रेलवे ने पूरे कर्नाटक में कई स्पेशल ट्रेनों को रेगुलर किया है, जिससे जरूरी रूट पर रोजाना और वीकेंड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।

हुबली–विजयपुरा रूट को रोजाना ट्रेन सर्विस में किया अपग्रेड

रेलवे ने हुबली–विजयपुरा रूट पर दो स्पेशल ट्रेनों को रोजाना सर्विस में बदल दिया है ताकि रीजनल कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। ट्रेनें 56919/56920 और 66501/66502 अब 11–12 मई 2026 से हर दिन चलेंगी। इस कदम से नॉर्थ कर्नाटक में यात्रियों के लिए ज्यादा भरोसेमंद और बार-बार यात्रा के ऑप्शन मिलेंगे।

यात्रियों के लिए बेंगलुरु-चन्नापटना डेली कनेक्टिविटी बेहतर हुई

रेलवे द्वारा रेगुलर की गई एक और ट्रेन बेंगलुरु-चन्नापटना पैसेंजर ट्रेन है, जिसका नंबर बदलकर 56229/56230 कर दिया गया है। यह सर्विस 11 मई 2026 से रोजाना शुरू हुई। उम्मीद है कि इससे बेंगलुरु जाने वाले ऑफिस जाने वालों और स्टूडेंट्स को फायदा होगा।

बेंगलुरु, अशोकपुरम और बंगारपेट के बीच रोजाना MEMU सर्विस

रेलवे ने खास MEMU सर्विस को रेगुलर करके बेंगलुरु के आसपास सबअर्बन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है। KSR बेंगलुरु-अशोकपुरम ट्रेनें (66597/66598) और बंगारपेट-SMVT बेंगलुरु ट्रेनें (66537/66538) अब 11 मई 2026 से रोज चलेंगी।

बेंगलुरु और मैसूर रीजन के बीच वीकेंड MEMU सर्विस

KSR बेंगलुरु और अशोकपुरम के बीच हफ्ते में तीन दिन चलने वाली MEMU सर्विस को भी अपग्रेड किया गया है। ट्रेन नंबर 06213 अब 15 मई 2026 से शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 66539 के तौर पर चलेगी। वापसी वाली ट्रेन 06214 उन्हीं दिनों 66540 के तौर पर चलेगी।

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उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गुड न्यूज है। रेलवे बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के लिए एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस जैसा ही ट्रैवल एक्सपीरियंस देती हैं, लेकिन इन्हें खास तौर पर कम और कम-मिडिल इनकम कैटेगरी के पैसेंजर्स को सस्ती सर्विस देने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…