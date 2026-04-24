केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) पाने की प्रक्रिया को आसान और पूरी तरह बैंक-आधारित बना दिया गया है। वित्त मंत्रालय के 16 अप्रैल, 2026 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को मेडिकल अलाउंस सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा, और इसके लिए अब किसी तरह के बिल जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का भुगतान कैसे होगा?

वित्त मंत्रालय ने मेमोरेंडम में साफ किया है कि यह अलाउंस पेंशन वितरित करने वाले बैंकों द्वारा उनके सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स (CPPCs) के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा, “पात्र एनपीएस पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को FMA का भुगतान पेंशन वितरित करने वाले बैंकों द्वारा उनके सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स (CPPCs) के माध्यम से किया जाएगा।”

इसमें आगे कहा गया है, “FMA का भुगतान ऑटोमैटिक होगा और लाभार्थी को कोई बिल जमा करने की जरूरत नहीं होगी। CPPC, CPAO द्वारा FMA के भुगतान के लिए जारी किए गए ‘स्पेशल सील अथॉरिटी’ में दिए गए निर्देशों का और इस विषय पर सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश का सख्ती से पालन करेगा।”

बिना कागजी झंझट, हर तीन महीने में सीधे खाते में पैसा

जब एक बार सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) पात्रता की पुष्टि कर लेता है, तो वह बैंक को एक ‘स्पेशल सील अथॉरिटी’ (SSA) जारी करेगा। इसके आधार पर CPPC अलाउंस की राशि जमा करेगा।

मेमोरेंडम में कहा गया है, “अधिकृत बैंक का CPPC, CPAO से FMA के भुगतान के लिए ‘स्पेशल सील अथॉरिटी’ प्राप्त करने के बाद, इन लाभार्थियों के बैंक खातों में FMA की राशि, DoP&PW द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर के अनुसार, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हर तीन महीने में जमा करेगा…”

वित्त मंत्रालय ने कहा, “FMA का भुगतान ऑटोमैटिक होगा और लाभार्थी को कोई बिल जमा करने की जरूरत नहीं होगी।”

कौन सा दस्तावेज जमा करना है अनिवार्य?

पेंशनभोगियों को इस लाभ को लगातार प्राप्त करते रहने के लिए हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।

मेमोरेंडम में कहा गया है, “FMA प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हर साल नवंबर के महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल या भौतिक रूप में) जमा करना होगा…”

ऐसा न करने पर दिसंबर महीने से आगे के भुगतानों पर असर पड़ सकता है।

बदलने का विकल्प और खाता ट्रांसफर के नियम

मेमोरेंडम में यह भी साफ किया गया है कि अगर पेंशनभोगी चाहें, तो वे FMA से CGHS आउटपेशेंट (OPD) सुविधा में बदल सकते हैं। ऐसे मामलों में, मौजूदा सरकारी निर्देश लागू होंगे।

अगर कोई पेंशनभोगी अपना बैंक या ब्रांच बदलता है, तो ट्रांसफर की प्रक्रिया मौजूदा CPAO दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद क्या होता है?

ये नियम परिवार के सदस्यों के लिए लाभों को जारी रखने की प्रक्रिया को भी आसान बनाते हैं।

अगर पात्र परिवार के सदस्य का नाम पहले से ही दर्ज है, तो वे FMA प्राप्त करना शुरू करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ सीधे बैंक में आवेदन कर सकते हैं।

अगर नाम दर्ज नहीं है, तो उन्हें नए प्राधिकरण (authorization) के लिए संबंधित कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा।

सरकार करेगी बैंकों को भुगतान

बैंक पहले भत्ता वितरित करेंगे और बाद में मौजूदा प्रणाली के अनुसार सरकार से उसका भुगतान प्राप्त करेंगे।

मेमोरेंडम में कहा गया है, “वितरित की गई FMA की राशि… सरकार द्वारा बैंकों को वापस की जाएगी।”

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी डी-लिंकिंग सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है। अब इसमें उन मामलों को भी शामिल किया गया है, जहां कर्मचारियों की जानकारी के बिना गलत मेंबर आईडी (MID) बना दी गई थी और नियोक्ता द्वारा अंशदान (PF contribution) पहले ही ऐसे गलत खातों में जमा हो चुका है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: यह लेख वित्त मंत्रालय के 16 अप्रैल, 2026 के कार्यालय ज्ञापन पर आधारित है और केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें उल्लिखित नियम और प्रक्रियाएं आधिकारिक दिशानिर्देशों के अधीन हैं और समय के साथ बदल सकती हैं। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले वे अपने बैंक या संबंधित सरकारी विभाग से विवरण सत्यापित कर लें। ]

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