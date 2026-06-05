देश में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) में निवेश पर लगने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) को समाप्त कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को अध्यादेश जारी किया गया।

इस अध्यादेश के जरिये आयकर अधिनियम में संशोधन कर यह छूट प्रदान की गई है। सरकार ने दीर्घकालिक एवं स्थिर पूंजी आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ कर हटाने का फैसला किया है, क्योंकि इन माध्यमों की अवधि लंबी होती है।

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब विदेशी निवेशकों ने इस वर्ष अब तक स्थानीय शेयर बाजार से भारी 2.6 लाख करोड़ रुपये की निकासी की है, जो 2025 में निकाले गए 1.66 लाख करोड़ रुपये से कहीं अधिक है।

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