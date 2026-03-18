फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब भारत में हवाई यात्रा के दौरान लगने वाले छिपे हुए खर्चों से जल्द छुटकारा मिल सकता है।

दरअसल, एविएशन सेक्टर में “पैसेंजर-फर्स्ट” अप्रोच को बढ़ावा देते हुए सिविल एविएशन मंत्रालय ने कई अहम सुधारों की घोषणा की है। इन बदलावों का उद्देश्य हवाई यात्रा को अधिक पारदर्शी, आसान और यात्रियों के लिए पूरी तरह झंझट-मुक्त बनाना है।

इन बदलावों के पीछे सीट देने के नियमों में बड़ा बदलाव है। एयरलाइंस को अब यह पक्का करना होगा कि कम से कम 60% सीटें फ्री में उपलब्ध हों। यान वेब चेक-इन या सीट सिलेक्शन के दौरान यात्रियों से वसूले जाने वाले एक्स्ट्रा शुल्क पर लगाम लगेगी।

इसके अलावा, एक ही PNR पर यात्रा करने वाले परिवारों और ग्रुप्स को भी अब लाइनों में नहीं बांटा जाएगा और एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि जहां तक हो सके उन्हें एक साथ बैठाया जाए।

ये हैं नए नियम –

– एयरलाइंस को किसी भी फ़्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के देनी होंगी।

– एक ही PNR वाले पैसेंजर एक साथ (हो सके तो आस-पास) बैठेंगे।

– स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और पालतू जानवरों के लिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जरूरी है।

– एयरलाइन वेबसाइट, ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर पर अधिकारों को दिखाना जरूरी है।

– यात्रियों के अधिकारों के बारे में लोकल भाषाओं में बताया जाएगा।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, जहां एयरपोर्ट रोजाना पांच लाख से ज्यादा पैसेंजर को हैंडल करते हैं। ऐसे में मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि यात्रियों को सुविधाएं देना बड़ी प्राथमिकता है. मंत्रालय ने ‘UDAN यात्री कैफ़े’ जैसी पहलों का ज़िक किया है। जहां एयरपोर्ट पर किफायती खाना और फ्री Wi-Fi की सुविधा मिलती है।

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