बैंक ग्राहकों के लिए काम की खबर है। 28 सितंबर से शुरू होने वाली तीन दिन की प्रस्तावित बैंक हड़ताल को देखते हुए सरकार ने रविवार को भी बैंक खोलने का फैसला किया है। 27 सितंबर को रविवार होने के बावजूद देशभर में बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे, ताकि ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि 27 सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सामान्य कामकाज होगा। सरकार ने यह कदम 26 सितंबर को शनिवार और 27 सितंबर को रविवार की छुट्टी के बाद लगातार तीन दिन की हड़ताल से पड़ने वाले असर को कम करने के लिए उठाया है।

दरअसल, बैंक कर्मचारी संगठनों का संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी हड़ताल करने जा रहा है। संगठन की प्रमुख मांगों में बैंकों में सप्ताह में पांच दिन कामकाज लागू करना, पेंशन में सुधार और एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देना शामिल है।

संगठन का दावा है कि वह बैंक क्षेत्र के करीब 90 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिन की हड़ताल और इससे पहले 26 तथा 27 सितंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टियों को देखते हुए सरकार ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं।

बयान में कहा गया, ”जनता की बैंक जरूरतें लंबे समय तक प्रभावित न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 27 सितंबर, 2026 को रविवार के दिन सामान्य रूप से काम करेंगे।”

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और ‘करेंसी चेस्ट’ को 27 सितंबर को पूरी तरह परिचालन में रखने की मंजूरी दे दी है।

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि बैंक ग्राहकों की सुविधा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार और बैंक प्रबंधन ने बैंक कर्मचारी संगठनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। साथ ही आवश्यक बैंकिंग सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए कदम उठाए गए हैं।

यूएफबीयू की अन्य मांगों में पेंशन में संशोधन एवं सुधार, सभी पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते की समान व्यवस्था तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प देना शामिल है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि यदि हड़ताल होती है तो वे मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक प्रतिनिधि केंद्र और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें।

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