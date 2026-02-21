भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई, 2023 को इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस ट्रेन का मेंटेनेंस और ऑपरेट नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) जोन कर रहा है।

पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का रूट

पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन असम के गुवाहाटी को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी (एनजेपी) रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी और हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद यह पश्चिम बंगाल के लिए तीसरी नए जमाने की ट्रेन भी थी।

गुवाहाटी-एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस की दूरी और यात्रा का समय

गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस 5 घंटे 30 मिनट में 409 किमी की दूरी तय करती है। यह इस रूट की सबसे तेज ट्रेन है।

गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज

गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच और इसके उलट, यह नीले और सफेद रंग की ट्रेन अब 6 के बजाय सात रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। ये स्टेशन कामाख्या, रंगिया, न्यू बोंगाईगांव, कोकराझार, गोसाईगांव हाट, न्यू अलीपुरद्वार और न्यू कूचबिहार हैं।

गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन की टाइमिंग

गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22228) गुवाहाटी से 16:30 बजे निकलती है और 22:00 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचती है। वापसी में ट्रेन नंबर 22227 न्यू जलपाईगुड़ी से 06:10 बजे निकलती है और 11:40 बजे गुवाहाटी पहुंचती है।

गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी

ट्रेन नंबर 22227/22228 गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में छह दिन चलती है। ट्रेन में आठ कोच (7 एयर-कंडीशन्ड चेयर कार कोच और 1 एग्जीक्यूटिव एयर-कंडीशन्ड चेयर कार कोच) हैं।

