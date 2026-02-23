Bharat Taxi: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दिल्ली में भारत टैक्सी के ड्राइवरों से संवाद कर नए राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म की रूपरेखा स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह मॉडल मुनाफाखोरी नहीं, बल्कि चालकों की साझेदारी और कल्याण पर आधारित है। मात्र 500 रुपये निवेश से ड्राइवर मालिकाना हक पाएंगे और तीन साल बाद मुनाफे में हिस्सा भी मिलेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा?

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, “आपको सिर्फ 500 रुपये निवेश करने होंगे। तीन साल बाद क्या होगा? मान लीजिए भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपये कमाती है, तो इस 25 करोड़ रुपये का 20%, यानी 5 करोड़ रुपये, आपकी पूंजी के रूप में भारत टैक्सी के खाते में जमा हो जाएंगे, और 80% आपके खाते में वापस जमा हो जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि टैक्सी कितने किलोमीटर चली है। अभी आपको तय किराया मिलेगा। लेकिन आप मालिक हैं, इसलिए मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए। तो यह हिस्सा आपको मिलेगा, लेकिन आपको पहले तीन साल धैर्य रखना होगा…”

#WATCH | Delhi: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah says, "You only need to invest Rs 500. What will happen after three years? Suppose Bharat Taxi earns Rs 25 crore, then 20% of this Rs 25 crore, that is Rs 5 crore, will be deposited in Bharat Taxi's account as your… https://t.co/EljCdJLQoT pic.twitter.com/1udovmiBRc — ANI (@ANI) February 23, 2026

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, सहकारिता मंत्री ने ‘भारत टैक्सी’ की तुलना दुग्ध सहकारी संस्था अमूल से करते हुए इसे बड़े पैमाने पर श्रमिक-स्वामित्व वाले उद्यम का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, “36 लाख माताओं-बहनों ने 50-50 रुपये का निवेश कर अमूल ब्रांड को खड़ा किया था जिसका आज 1,25,000 करोड़ रुपये का कारोबार है। निजी डेयरी में मुनाफा मालिक के पास जाता है, जबकि अमूल में 85 प्रतिशत उत्पादकों को लौटता है। भारत टैक्सी भी आवागमन के क्षेत्र में यही अवधारणा है।”

उन्होंने बताया कि चालक 500 रुपये का शेयर लेकर इसमें सह-मालिक बन सकते हैं और सदस्य संख्या बढ़ने के साथ निदेशक मंडल में चालकों के लिए भी सीटें आरक्षित होंगी। शाह ने कहा कि ‘भारत टैक्सी’ का लक्ष्य दो साल में 15 करोड़ चालकों को जोड़ने और तीन वर्षों में नगर निगम वाले सभी शहरों तक विस्तार का है। फिलहाल यह टैक्सी सेवा दिल्ली-एनसीआर और गुजरात के राजकोट में शुरू की गई है।

