Bharat Bandh Today: गुरुवार (12 फरवरी 2026) को देशभर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक ज्वॉइंट फोरम ने इस हड़ताल को बुलाया है और कई किसान व बैंक संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। यह हड़ताल नए श्रम कानूनों और अन्य नीतिगत मुद्दों के विरोध में आयोजित की गई है। यूनियनों ने कई क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी की चेतावनी दी है।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की महासचिव अमरजीत कौर ने पीटीआई से कहा कि 12 फरवरी को बुलाई गई इस हड़ताल में कम से कम 30 करोड़ श्रमिक भाग लेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और यूको बैंक ने भी जानकारी दी है कि 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी बैंक हड़ताल निर्धारित की गई है। बैंकों ने ग्राहकों को आगाह किया है कि बैंकिंग सेवाएं सीमित रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

आज भारत बंद है: जानें क्या-क्या रहेगा बंद?

बैंक: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है क्योंकि बैंक कर्मचारी यूनियनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) और ऑल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) जैसे प्रमुख संगठनों ने भी अपने सदस्यों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।

बाजार और दुकानें: प्रदर्शन से प्रभावित क्षेत्रों में दुकानें, फैक्ट्री जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रह सकते हैं।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट: जिन जगहों पर प्रदर्शन या सड़क जाम होंगे, वहां बस सेवाएं और स्थानीय परिवहन बाधित हो सकते हैं। केरल में केएसआरटीसी और निजी बस सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है।

स्कूल और कॉलेज: कुछ संस्थान खासकर कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्लासेज को आज सस्पेंड किया जा सकता है।

कुछ राज्यों में बंद के कारण स्कूल, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रह सकते हैं या सीमित क्षमता के साथ काम कर सकते हैं।

आज भारत बंद है: क्या-क्या खुला?

-हड़ताल के बावजूद देश के अधिकांश हिस्सों में आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से चलने की उम्मीद है।

-अस्पताल, आपातकालीन सेवाएं और एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के संचालित होने की संभावना है।

-हवाई अड्डे और रेलवे निर्धारित समय के अनुसार चलने की संभावना है। हालांकि मामूली देरी हो सकती है।

-बिजली, पानी की आपूर्ति और फायर सर्विसेज भी चालू रहने की उम्मीद है।

-निजी कार्यालय और ऑनलाइन सेवाएं भी संचालित हो सकती हैं।

नागरिकों को यात्रा करने या बैंक और सरकारी कार्यालयों में जाने से पहले स्थानीय घोषणाओं की जांच करने की सलाह दी जाती है। कुछ शहरों में खासकर जहां प्रदर्शन की योजना है, परिवहन बाधित हो सकता है और सड़क जाम की स्थिति बन सकती है।

हड़ताल में क्यों शामिल हुए बैंक?

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया समेत बड़े बैंक यूनियनों ने अपने मेंबर्स से हड़ताल में हिस्सा लेने की अपील की है। हड़ताल का उद्देश्य नवंबर में सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए चार नए लेबर कोड का विरोध करना है। इसके अलावा पांच-दिन का वर्क वीक जैसी लंबे समय से चली आ रही मांगें भी उठाई गई हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बीएसई फाइलिंग में दी जानकारी

एसबीआई ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, ‘हमें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने बताया है कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) ने एक नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने गुरुवार, 12 फरवरी 2026 को देश भर में बैंक हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस बारे में हम आपको बताते हैं कि हड़ताल के दिन बैंक ने अपनी ब्रांच और ऑफिस में नॉर्मल कामकाज पक्का करने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं, लेकिन बैंक में काम पर थोड़ा असर पड़ सकता है।’ पढ़ें पूरी खबर…