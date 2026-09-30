M3M Hurun India Rich List 2026: भारत में ग्रीन एनर्जी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इस सेक्टर से जुड़े कई कारोबारी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। Hurun की इस लिस्ट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के 34 उद्यमियों को शामिल किया गया है, जिनकी कुल संपत्ति 3.29 लाख करोड़ रुपये बताई गई है।

इस लिस्ट में INOXG Group के विवेक कुमार जैन सबसे ऊपर हैं। उनके बाद Premier Energies के सुरेंद्र पाल सिंह सालूजा और परिवार, Acme Solar Holdings के मनोज कुमार उपाध्याय समेत अन्य कारोबारी शामिल हैं। आइए जानते हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर के टॉप 5 सबसे अमीर कारोबारियों के बारे में…

कौन हैं ग्रीन एनर्जी के सबसे अमीर कारोबारी?

ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कारोबार के साथ इन उद्यमियों ने बड़ी संपत्ति भी बनाई है।

विवेक कुमार जैन

ग्रीन एनर्जी सेक्टर की इस लिस्ट में पहले नंबर पर विवेक कुमार जैन हैं। आईनॉक्सजी ग्रुप से जुड़े जैन की संपत्ति 1,12,600 करोड़ रुपये दर्ज की गई है। यह सेक्टर में शामिल 34 उद्यमियों की कुल संपत्ति का लगभग 34.2% है।

सुरेंद्र पाल सिंह सालूजा और परिवार दूसरे नंबर पर

प्रीमियर एनर्जीज के सुरेंद्र पाल सिंह सालूजा और उनका परिवार 35,200 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। लिस्ट के मुताबिक, सेक्टर की कुल संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी करीब 10.7% है।

मनोज कुमार उपाध्याय तीसरे स्थान पर

इस सूची में तीसरे स्थान पर एक्मे सोलर होल्डिंग्स के मनोज कुमार उपाध्याय हैं। उनकी संपत्ति 22,700 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कुल संपत्ति का करीब 6.9% है।

डी.वी. मंजुनाथा और परिवार चौथे नंबर पर

20,500 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर एनवी पावर से जुड़े डी.वी. मंजुनाथा और परिवार हैं। उनकी हिस्सेदारी सेक्टर की कुल संपत्ति में करीब 6.2% है।

फारुखभाई गुलामभाई पटेल पांचवें स्थान पर

केपीआई ग्रीन एनर्जी के फारुखभाई गुलामभाई पटेल इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उनकी संपत्ति 19,500 करोड़ रुपये बताई गई है। यह ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कुल संपत्ति का करीब 5.9 प्रतिशत है।

सेक्टर में 34 उद्यमी शामिल

एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के इस आंकड़े में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के 34 उद्यमी शामिल हैं। इन सभी की संयुक्त संपत्ति 3.29 लाख करोड़ रुपये है।

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भारत की टेक इंडस्ट्री ने देश को कई ऐसे अरबपति दिए हैं, जिन्होंने Software Services और Internet बिजनेस के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। Forbes की 23 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रियल-टाइम अरबपतियों की लिस्ट में कई भारतीय टेक दिग्गज शामिल हैं। इनमें शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी के नाम शामिल हैं।

इनमें शिव नादर 28.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे आगे हैं। वहीं अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी भी अरबपतियों की इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए जानते हैं…