डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के कारण अब प्रीमियम डेबिट कार्ड्स यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी बन चुके हैं। HDFC Bank, IDFC FIRST Bank से लेकर Axis Bank जैसे बैंक अपने कार्ड्स के साथ हर क्वार्टर में कॉम्प्लिमेंटरी लाउंज विजिट्स देते हैं। हालांकि कई कार्ड्स में लाउंज एक्सेस पाने के लिए न्यूनतम खर्च की शर्त भी जुड़ी होती है।

एचडीएफसी बैंक इंफिनिटी डेबिट कार्ड (HDFC Bank Infiniti Debit Card)

HDFC Bank Infiniti Debit Card एक प्रीमियम डेबिट कार्ड है, जो हाई-एंड लाइफस्टाइल और बेहतर रिवॉर्ड्स के लिए डिजाइन किया गया है। Infiniti Banking Programme के ग्राहकों के लिए इसकी जॉइनिंग फीस माफ होती है, जबकि सालाना शुल्क 2500 रुपये + टैक्स है।

इस कार्ड के साथ साल में 16 कॉम्प्लिमेंटरी डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट (प्रति क्वार्टर 4) मिलते हैं। इसके अलावा, ₹10 लाख की डेली शॉपिंग लिमिट और ₹2 लाख ATM लिमिट जैसे फायदे मिलते हैं। साथ ही, ₹3 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है।

आईसीआईसीआई बैंक सैफिरो डेबिट कार्ड (ICICI Bank Sapphiro Debit Card)

यह एक वैल्यू-पैक कार्ड है, जो रोजाना के खर्च के साथ रिवॉर्ड्स और एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स देता है। इसकी जॉइनिंग और एनुअल फीस ₹1,999 + GST है।

इस कार्ड के साथ हर क्वार्टर में 4 कॉम्प्लिमेंटरी एयरपोर्ट लाउंज विजिट मिलती हैं, हालांकि तीसरे क्वार्टर से यह सुविधा पाने के लिए पिछले क्वार्टर में ₹3000 खर्च जरूरी होता है। इसके अलावा, ₹1.5 लाख (डोमेस्टिक) ATM लिमिट और ₹7.5 लाख तक की डेली खरीद लिमिट मिलती है।

आईडीएफसी फर्स्ट वेल्थ डेबिट कार्ड (IDFC FIRST Wealth Debit Card)

आईडीएफसी फर्स्ट वेल्थ डेबिट कार्ड उन यूजर्स के लिए बेहतरीन है जो बिना किसी फीस के प्रीमियम सुविधाओं का फायदा लेना चाहते हैं। इसकी Joining Fee और Annual Fee दोनों ही Nil हैं।

इस कार्ड के साथ हर क्वार्टर में 3 + 3 (कार्डहोल्डर + कंपेनियन) घरेलू लाउंज एक्सेस और 2 इंटरनेशनल लाउंज विजिट मिलते हैं, जो ट्रैवल को और आरामदायक बनाते हैं।

हर महीने 1 कॉम्प्लिमेंटरी गोल्फ एक्सेस और 24×7 कंसीयर्ज सर्विस मिलती है। ₹7 लाख ATM और ₹12 लाख खरीद लिमिट इसे हाई-एंड कार्ड बनाती है।

एक्सिस बैंक बरगंडी डेबिट कार्ड (Axis Bank Burgundy Debit Card)

इस डेबिट कार्ड में Joining Fee Nil है और Annual Fee भी Waived off रहती है, जिससे यह किफायती विकल्प बनता है।

लाउंज एक्सेस के तहत हर क्वार्टर में 3 कॉम्प्लिमेंटरी एयरपोर्ट लाउंज विजिट मिलती हैं, लेकिन इसके लिए पिछले 3 महीनों में कम से कम ₹5,000 खर्च जरूरी है।

₹3 लाख ATM और ₹6 लाख खरीद लिमिट के साथ, यह कार्ड एक बैलेंस्ड और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।

एक्सिस बैंक वेल्थ डेबिट कार्ड (Axis Bank Wealth Debit Card)

एक्सिस बैंक वेल्थ डेबिट कार्ड की Joining Fee और Annual Fee Nil है, हालांकि non-Burgundy अकाउंट होल्डर्स के लिए ₹3,000 चार्ज लागू हो सकता है।

लाउंज एक्सेस में हर क्वार्टर 3 कॉम्प्लिमेंटरी विजिट मिलती हैं, लेकिन इसके लिए पिछले क्वार्टर में ₹5,000 खर्च जरूरी है। इसके अलावा, ₹2 लाख ATM और ₹5 लाख खरीद लिमिट है।

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