Bengaluru-Mumbai Vande Bharat Sleeper: बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अगले महीने शुरू होने की संभावना है। यह देश की इस तरह की दूसरी ट्रेन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, जो हावड़ा और कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच चलती है। इसने इन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को 6 घंटे तक कम कर दिया है।

जनसत्ता की सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि बेंगलुरु-CSMT मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अगले महीने शुरू हो सकती है। अधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन अपनी पहली यात्रा बेंगलुरु से शुरू करेगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मई में घोषणा की थी कि बेंगलुरु और मुंबई को जोड़ने वाली एक नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की जाएगी। उम्मीद है कि यह नई एक्सप्रेस ट्रेन बेंगलुरु और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी।

बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) जोन के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं, CSMT मुंबई, मध्य रेलवे (CR) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है।

बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस: ​​रूट और यात्रा का समय

रेलवे अधिकारी के अनुसार, नई बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस कलबुर्गी होकर गुजरेगी और दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को घटाकर 20 घंटे से भी कम कर देगी। फिलहाल, इस दूरी को तय करने में ट्रेनों को लगभग 22 से 24 घंटे से अधिक का समय लगता है।

बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस: ​​स्टॉपेज

नई बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस रास्ते में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें कलबुर्गी, सोलापुर, पुणे, कल्याण और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) शामिल हैं।

बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन: विशेषताएं

बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें 3-टियर, 2-टियर और फर्स्ट एसी की सुविधा मिलेगी। ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे। इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए बर्थ में बेहतर कुशनिंग और कोच के बीच आसानी से आने-जाने के लिए ऑटोमैटिक दरवाजे और वेस्टिब्यूल दिए जाएंगे।

सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए ट्रेन में बेहतर सस्पेंशन, कम शोर, कवच सुरक्षा प्रणाली और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, साफ-सफाई बनाए रखने के लिए डिसइंफेक्टेंट तकनीक, आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस ड्राइवर कैब और एयरोडायनामिक बाहरी डिजाइन भी इसकी खासियत होंगे।

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भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक सर्दियों में कोहरे के दौरान 13 ट्रेनों के संचालन में बदलाव की घोषणा की है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अनुसार, चार ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि कई अन्य ट्रेनें चुनिंदा दिनों पर कम फेरों (ट्रिप्स) के साथ चलेंगी। दो ट्रेनें अपने रूट के कुछ हिस्सों पर आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। यहां भी पढ़ें…