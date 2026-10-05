Gold Silver Price Today LIVE: त्योहारों से पहले सोने और चांदी की कीमतों में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोमवार, 5 अक्टूबर को सुबह 10:45 बजे MCX पर सोना 1,49,401 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। सोने की कीमत में आज 989 रुपये की गिरावट आई है। कारोबार के दौरान सोना 1,48,850 रुपये के निचले स्तर और 1,51,197 रुपये के ऊपरी स्तर तक पहुंचा।

वहीं, चांदी की कीमत में मामूली तेजी है। MCX पर चांदी 239 रुपये की बढ़त के साथ 2,26,116 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। आज के कारोबार में चांदी का भाव 2,25,800 रुपये के निचले स्तर और 2,26,999 रुपये के ऊपरी स्तर तक गया।

MCX पर दिए गए ये भाव वायदा कारोबार के हैं। आपके शहर में सोने-चांदी का खुदरा भाव शुद्धता, स्थानीय बाजार और अन्य शुल्क के कारण अलग हो सकता है। आपके शहर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहे…

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