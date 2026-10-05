Gold Silver Price Today LIVE: त्योहारों से पहले सोने और चांदी की कीमतों में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोमवार, 5 अक्टूबर को सुबह 10:45 बजे MCX पर सोना 1,49,401 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। सोने की कीमत में आज 989 रुपये की गिरावट आई है। कारोबार के दौरान सोना 1,48,850 रुपये के निचले स्तर और 1,51,197 रुपये के ऊपरी स्तर तक पहुंचा।
वहीं, चांदी की कीमत में मामूली तेजी है। MCX पर चांदी 239 रुपये की बढ़त के साथ 2,26,116 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। आज के कारोबार में चांदी का भाव 2,25,800 रुपये के निचले स्तर और 2,26,999 रुपये के ऊपरी स्तर तक गया।
MCX पर दिए गए ये भाव वायदा कारोबार के हैं। आपके शहर में सोने-चांदी का खुदरा भाव शुद्धता, स्थानीय बाजार और अन्य शुल्क के कारण अलग हो सकता है। आपके शहर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहे…
आज कोलकाता में सोने की कीमत
कोलकाता में आज 24 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत 14,918 रुपये है। 22 कैरेट सोना 13,675 रुपये, जबकि 18 कैरेट सोना 11,189 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर है।
आज दिल्ली में सोने की कीमत
दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 14,933 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। 22 कैरेट के लिए 13,690 रुपये और 18 कैरेट के लिए 11,204 रुपये प्रति ग्राम कीमत है।
आज मुंबई में 24, 22 और 18 कैरेट सोने की कीमत
मुंबई में आज एक ग्राम 24 कैरेट सोना 14,918 रुपये का है। वहीं 22 कैरेट की कीमत 13,675 रुपये और 18 कैरेट की कीमत 11,189 रुपये प्रति ग्राम है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत
चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव आज 14,918 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोना 13,675 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,235 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर है।