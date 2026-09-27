Banks Open Today: 28 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल रहने वाली है, ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है तो आज उसे निपटा लें। आज रविवार होने के बावजूद बैंक खुले रहेंगे और सामान्य दिनों की तरह ग्राहकों के जरूरी काम किए जाएंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को रविवार को सामान्य रूप से काम करने की अनुमति दी है। यानी बैंक हड़ताल शुरू होने से पहले आज ग्राहकों के पास अपना जरूरी बैंकिंग काम निपटाने का मौका है।

रविवार को बैंक खोलने का फैसला

रिजर्व बैंक ने रविवार को बैंकों का कामकाज सामान्य रखने का फैसला किया है। इसका मकसद ग्राहकों को हड़ताल शुरू होने से पहले बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने के लिए एक अतिरिक्त दिन देना है।

यानी जिन लोगों को कैश जमा करने, चेक से जुड़े काम या बैंक में जाकर कोई जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी है, उनके पास रविवार को यह काम करने का मौका है।

क्यों है बैंकों में 3 दिन हड़ताल?

प्रमुख मांग सभी शनिवार को बैंकों में छुट्टी देकर फाइव-डे बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की है। फिलहाल बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक सामान्य रूप से काम करते हैं।

इसके अलावा बैंक यूनियनों की कुछ मांगें पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे मुद्दों को लेकर भी हैं।

मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं

बैंक हॉलिडे के दिन भी ग्राहक कई तरह की डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पैसों का लेनदेन जारी रहेगा। इसके अलावा ग्राहक अपने अकाउंट का बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं।

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टाटा संस के कंट्रोल और मैनेजमेंट को लेकर बढ़ती लड़ाई के बीच, 2021 में टाटा-साइरस मिस्त्री विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से अहम हो गया है। टाटा ट्रस्ट्स की ओर से नियुक्त सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को इस फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट ने टाटा संस के साथ संबंधों में “साफ तौर पर टाटा ट्रस्ट्स को प्राथमिकता दी है”। यहां पढ़ें पूरी खबर…