Bank Strike 2026: आज 11 सितंबर से देशभर में बैंक शाखाओं का कामकाज प्रभावित रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने आज देशव्यापी बैंक हड़ताल बुलाई है। इसके बाद 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार है। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के चलते कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। यानी कुछ राज्यों में बैंक शाखाएं लगातार चार दिन बंद रहेंगी।

हालांकि UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल और सेल्फ-सर्विस सुविधाएं सामान्य रूप से चलने की उम्मीद है। लेकिन KYC, दस्तावेज जमा करने, चेक से जुड़े काम और दूसरी शाखा-आधारित सेवाओं में देरी हो सकती है।

क्यों हो रही है बैंक हड़ताल?

बैंक यूनियनें लंबे समय से पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग कर रही हैं। इसके तहत दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा बाकी शनिवार को भी छुट्टी देने की मांग है। इसके बदले सोमवार से शुक्रवार तक कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव है।

यह मांग भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच 8 मार्च 2024 को हुए समझौते और संयुक्त नोट के बाद सामने आई थी। इसके अलावा यूनियनें वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के लिए लागू परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) व्यवस्था में बदलाव की मांग भी कर रही हैं।

चार दिन बैंक क्यों बंद रहेंगे?

11 सितंबर: देशव्यापी बैंक हड़ताल

12 सितंबर: दूसरा शनिवार

13 सितंबर: रविवार

14 सितंबर: गणेश चतुर्थी, कई राज्यों में बैंक अवकाश

ध्यान रहे कि बैंक की छुट्टियां राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं।

UPI और ऑनलाइन बैंकिंग चलेगी

हड़ताल के बावजूद ग्राहक UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से सामान्य लेनदेन कर सकेंगे। ATM और अन्य सेल्फ-सर्विस सुविधाएं भी उपलब्ध रहने की उम्मीद है।

हालांकि जिस काम के लिए बैंक शाखा जाना जरूरी है, उसमें परेशानी हो सकती है। KYC से जुड़े कुछ काम, दस्तावेज जमा करना और चेक प्रोसेसिंग जैसी सेवाओं में देरी हो सकती है।

आगे कब-कब होगी बैंक हड़ताल?

बैंक यूनियनों ने सितंबर और अक्टूबर में भी हड़ताल का कार्यक्रम रखा है। प्रस्तावित तारीखों के मुताबिक 28, 29 और 30 सितंबर को भी हड़ताल होगी। इसके बाद 26 अक्टूबर 2026 से लगातार हड़ताल की योजना है।

बैंकों ने कहा है कि ग्राहकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। हालांकि हड़ताल के दौरान शाखा से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं।

कई बड़े बैंकों ने जारी की एडवाइजरी

हड़ताल को देखते हुए कई बड़े बैंकों ने अपने ग्राहकों को संभावित परेशानी के बारे में जानकारी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कहा है कि उसने अपनी ब्रांच और ऑफिस में सामान्य कामकाज जारी रखने के लिए जरूरी व्यवस्था की है, लेकिन हड़ताल के कारण बैंक का कामकाज प्रभावित हो सकता है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूको बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी ग्राहकों को संभावित व्यवधान को लेकर एडवाइजरी जारी की है।