Bank Strike: सितंबर और अक्टूबर में बैंक ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने पांच-दिन के बैंकिंग वीक, सरकार की रिवाइज्ड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम और अन्य लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध हड़ताल का ऐलान किया है।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, UFBU के आह्वान पर 11 सितंबर को एक दिन की हड़ताल होगी, जबकि 28 से 30 सितंबर तक लगातार तीन दिन बैंक कर्मचारी कामकाज बंद रखेंगे। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर समाधान नहीं निकला, तो 26 अक्टूबर 2026 से देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।
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यूनियन की रिलीज के अनुसार, फोरम में सात यूनियन (AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBOC और INBEF) शामिल हैं और यह पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, विदेशी, रीजनल रूरल और कोऑपरेटिव बैंकों के वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है।
ऑफिशियल बयान के मुताबिक, यूनियनों ने चार मुख्य मांगें उठाई हैं, पांच दिन का बैंकिंग वीक लागू करना, सरकार की परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को वापस लेना, दोनों तरफ से बातचीत करके इंसेंटिव स्कीम में बदलाव करना, और बाकी बचे मुद्दों का हल।
पांच दिन के बैंकिंग वीक की मांग कई सालों से पेंडिंग है। यूनियनों के मुताबिक, बैंक 2015 में पांच दिन के वीक की तरफ बढ़ने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए थे, जब दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी घोषित की गई थी।
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इस मुद्दे पर 2020 में फिर से विचार किया गया और बाद में 8 मार्च, 2024 को साइन किए गए वेज सेटलमेंट के ज़रिए इसे औपचारिक रूप दिया गया। इस व्यवस्था के तहत, बैंक कर्मचारी सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने के बदले में सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन अतिरिक्त 40 मिनट काम करने के लिए सहमत हुए थे।
यूनियनों ने कहा कि इस समझौते की सिफारिश फाइनेंस मिनिस्ट्री को दो साल से भी पहले की गई थी, लेकिन अभी भी सरकार की मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई, LIC, GIC और NABARD जैसी संस्थाओं के साथ-साथ दूसरे सरकारी और प्राइवेट संस्थान पहले से ही पांच दिन का वर्किंग वीक फॉलो कर रहे हैं।
यूनियनों ने कहा कि कस्टमर सर्विस के घंटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक ज्यादा काम के घंटे देने पर राजी हो गए हैं।
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