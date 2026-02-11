Bank Strike News: अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और यूको बैंक के ग्राहक है तो यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि इन बैंकों ने बताया कि 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी बैंक हड़ताल निर्धारित की गई है। बैंकों ने ग्राहकों को आगाह किया है कि बैंकिंग सेवाएं सीमित रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बीएसई फाइलिंग में दी जानकारी

एसबीआई ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, ‘हमें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने बताया है कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) ने एक नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने गुरुवार, 12 फरवरी 2026 को देश भर में बैंक हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस बारे में हम आपको बताते हैं कि हड़ताल के दिन बैंक ने अपनी ब्रांच और ऑफिस में नॉर्मल कामकाज पक्का करने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं, लेकिन बैंक में काम पर थोड़ा असर पड़ सकता है।’

बैंक ऑफ बड़ौदा ने दी भी दी जानकारी

बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, ‘SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के अनुसार, हम आपको सूचित करते हैं कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉई फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार 12 फरवरी, 2026 को अलग-अलग मुद्दों/मांगों पर हड़ताल पर जाने के अपने फैसले की जानकारी देते हुए नोटिस दिया है। बैंक हड़ताल के दिन बैंक की ब्रांचों और ऑफिसों में आसानी से काम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है। अगर हड़ताल होती है, तो ब्रांचों और ऑफिसों के काम पर असर पड़ सकता है।’

बैंक 12 फरवरी को क्यों हड़ताल पर रहेंगे?

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया समेत बड़े बैंक यूनियनों ने अपने मेंबर्स से हड़ताल में हिस्सा लेने की अपील की है। हड़ताल का उद्देश्य नवंबर में सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए चार नए लेबर कोड का विरोध करना है। इसके अलावा, पांच-दिन का वर्क वीक जैसी लंबे समय से चली आ रही मांगें भी उठाई गई हैं।

