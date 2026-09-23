बैंक कर्मचारियों की 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के मुताबिक, देशभर के बैंक कर्मचारी 28, 29 और 30 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में बैंकिंग सेवाओं पर इसका असर देखने को मिल सकता है।

हड़ताल को लेकर 22 सितंबर को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) के साथ यूनियनों की सुलह वार्ता हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद UFBU ने हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है।

क्या है मांग?

बैंक यूनियनों की प्रमुख मांग हफ्ते में 5 दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की है। यूनियनों का कहना है कि मार्च 2024 के बाइलेटरल वेज रिवीजन एग्रीमेंट में 5-डे वर्किंग पर सहमति बन चुकी थी और इस पर हस्ताक्षर भी हुए थे, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है।

इससे पहले 11 सितंबर को भी यूनियनों ने एक दिन की हड़ताल की थी। मांगें पूरी नहीं होने पर 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है।

हड़ताल का ग्राहकों पर असर

बैंक यूनियनों की हड़ताल 28, 29 और 30 सितंबर (सोमवार से बुधवार) को प्रस्तावित है। इससे ठीक पहले 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार की छुट्टी है। ऐसे में अगर हड़ताल होती है, तो लगातार 5 दिनों तक बैंक शाखाओं में कामकाज ठप पड़ सकता है।

बैंकों ने जारी की एडवाइजरी

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI)समेत कई प्रमुख बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे अपने जरूरी काम समय रहते निपटा लें।

हडताल के चलते इन कामों में हो सकती है देरी

हड़ताल के चलते चेक क्लीयरेंस, कैश डिपॉजिट और फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े कामों में देरी हो सकती है।

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