Bank Holidays This Week: इस हफ्ते (2-6 मार्च) अगर आप बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने मार्च के लिए शहरवार बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। अलग-अलग राज्यों में त्योहारों, क्षेत्रीय पर्वों और साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक कई दिन बंद रहेंगे।

ऐसे में ग्राहकों को चेक क्लियरेंस और अन्य जरूरी काम पहले ही निपटा लेने की सलाह दी जा रही है। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी। जानिए इस सप्ताह आपके शहर में कितने दिन बैंक बंद रहेंगे।

इस हफ्ते कितने दिन बंद रहेंगे बैंक?

इस हफ्ते बैंकिंग कामकाज पर त्योहारों का असर साफ दिखाई दे रहा है। आरबीआई की जारी छुट्टियों की सूची के मुताबिक, आज 2 मार्च को होलिका दहन के चलते कानपुर और लखनऊ में बैंक बंद है। 3 मार्च को होली के कारण 15 राज्यों के कई शहरों में अवकाश रहेगा, जबकि 4 मार्च को होली/धुलेटी/याओसांग के चलते 17 राज्यों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी। 8 मार्च को रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा, इसलिए सभी शहरों में बैंक बंद रहेंगे।

मार्च बैंक हॉलिडे की लिस्ट

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर में बंद रहेंगे बैंक 1 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 2 मार्च सोमवार होलिका दहन कानपुर, लखनऊ 3 मार्च मंगलवार होली 15 राज्यों के शहर 4 मार्च बुधवार होली/होली दूसरा दिन – धुलेटी/याओसांग दूसरा दिन 17 राज्यों के शहर 8 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 13 मार्च शुक्रवार चापचर कुट आइजोल 14 मार्च शनिवार दूसरा शनिवार सभी शहर 15 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 17 मार्च मंगलवार शब-ए-कद्र जम्मू और श्रीनगर 19 मार्च गुरुवार गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरात्रि की शुरुआत 11 राज्यों के शहर 20 मार्च शुक्रवार ईद-उल-फित्र और जुमात-उल-विदा 5 राज्यों के शहर 21 मार्च शनिवार रमजान ईद और सरहुल सभी शहर 22 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 26 मार्च गुरुवार श्री रामनवमी 13 राज्यों के शहर 27 मार्च शुक्रवार श्री राम नवमी 6 राज्यों के शहर 28 मार्च शनिवार दूसरा शनिवार सभी शहर 29 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 31 मार्च मंगलवार श्री महावीर जयंती 15 राज्यों के शहर

सोर्स – भारतीय रिजर्व बैंक

डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं मिलती रहेंगी

इस हफ्ते भले ही कई दिन बैंक की छुट्टी है, लेकिन आप अपने जरूरी काम ऑनलाइन निपटा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के जरिए ज्यादातर बैंकिंग काम घर बैठे कर सकते हैं।

