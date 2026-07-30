Bank Holidays in August 2026: अगर अगस्त 2026 में आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। इस महीने रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा कई त्योहारों और क्षेत्रीय अवसरों पर भी अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

अगर आपको चेक जमा करना है, ड्राफ्ट बनवाना है, पासबुक अपडेट करानी है या कोई दूसरा ब्रांच वाला काम है, तो पहले से छुट्टियों की जानकारी होने से बेवजह बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

अगस्त 2026 में त्योहार

अगस्त में राज्यों के आधार पर बैंक कई त्योहारों के लिए बंद रहेंगे, जैसे केर पूजा, टेंडोंग ल्हो रम फात, पैट्रियट्स डे, स्वतंत्रता दिवस/पारसी नव वर्ष (शाहेंशाही), महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का जन्मदिन, ईद-ए-मिलाद/बारावफात/मिलाद-उन-नबी (पैगंबर मुहम्मद का जन्मदिन)/थिरुवोणम, मिलाद-उन-नबी/पहला ओणम/मिलाद-ए-शरीफ (पैगंबर मुहम्मद का जन्मदिन) आदि।

अगस्त 2026 में बैंक की छु्ट्टी

यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि बैंक ब्रांच बंद रहने की स्थिति राज्यों के अनुसार अलग-अलग होगी।

– 4 अगस्त 2026 को केर पूजा मनाने के लिए त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे।

– 8 अगस्त 2026 को टेंडोंग ल्हो रम फात त्योहार के चलते सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे।

– मणिपुर में 13 अगस्त 2026 को पैट्रियट्स डे के मौके पर बैंक बंद रहेंगे।

– 15 अगस्त 2026 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बैंक बंद रहेंगे।

– महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 19 अगस्त 2026 को त्रिपुरा में बैंक बंद हैं।

– 25 अगस्त 2026 को मिलाद-उन-नबी/प्रथम ओणम/मिलाद-ए-शेरिफ (पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन) मनाने के लिए केरल और आंध्र प्रदेश में बैंक बंद हैं।

– 26 अगस्त 2026 को ईद-ए-मिलाद/बारावफात/मिलाद-उन-नबी (पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन)/थिरुवोनम मनाने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू और श्रीनगर, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल में बैंक बंद हैं।

– 28 अगस्त 2026 को ईद-ए-मिलाद-उल-नबी/श्री नारायण गुरु जयंती/अय्यंकाली जयंती के बाद रक्षा बंधन/पंग-लबसोल/शुक्रवार के त्यौहार मनाने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू और श्रीनगर, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद हैं।

कब-कब और बंद रहेंगे बैंक?

त्योहारों की छुट्टियों के अलावा, 2,9,16,23,30 अगस्त को रविवार की छुट्टी की वजह से और 22 अगस्त को शनिवार की छुट्टी की वजह से बैंक बंद रहने वाले हैं।

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