Bank Holidays October 2026: अगर आपको अक्टूबर में बैंक से जुड़ा कोई ऐसा जरूरी काम है, जो बैंक की शाखा जाकर ही हो सकता है, तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अक्टूबर में अलग-अलग राज्यों कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें त्योहारों के साथ शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं।

अक्टूबर में कुल 16 दिन बंद रहेंगे बैंक

तारीखदिनछुट्टी / कारणकिन जगहों पर बैंक बंद रहेंगे
2 अक्टूबरशुक्रवारमहात्मा गांधी जयंतीदेशभर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
4 अक्टूबररविवारसाप्ताहिक अवकाशदेशभर में बैंक का अवकाश रहेगा
10 अक्टूबरशनिवारदूसरा शनिवार और महालया अमावस्यादेशभर में दूसरा शनिवार; कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में महालया अमावस्या
11 अक्टूबररविवारसाप्ताहिक अवकाशदेशभर में बैंक का अवकाश रहेगा
17 अक्टूबरशनिवारमहा सप्तमीअगरतला
18 अक्टूबररविवारसाप्ताहिक अवकाशदेशभर में बैंक का अवकाश रहेगा
19 अक्टूबरसोमवारदशहरा, महाष्टमी, महानवमी, आयुध पूजा और दुर्गा पूजाअगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना, रांची और शिलांग में बंद रहेंगे
20 अक्टूबरमंगलवारविजयादशमी और दुर्गा पूजागंगटोक और इंफाल को छोड़कर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे
21 अक्टूबरबुधवारविजयादशमी और दुर्गा पूजाअगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बंद रहेंगे।
22 अक्टूबरगुरुवारदुर्गा पूजा/दशैनगंगटोक
23 अक्टूबरशुक्रवारदुर्गा पूजा/दशैनगंगटोक
24 अक्टूबरशनिवारचौथा शनिवारदेशभर में
25 अक्टूबररविवारसाप्ताहिक अवकाशदेशभर में
26 अक्टूबरसोमवारलक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंतीअगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बंद रहेंगे
29 अक्टूबरगुरुवारकरवा चौथशिमला
31 अक्टूबरशनिवारसरदार वल्लभभाई पटेल जयंतअहमदाबाद

सोर्स – भारतीय रिजर्व बैंक

जारी रहेंगी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। लोग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के साथ-साथ बैलेंस चेक और ऑनलाइन पेमेंट जैसे काम कर सकेंगे। ATM से कैश निकालने की सुविधा भी सामान्य तौर पर उपलब्ध रहेगी।

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हर महीने की शुरुआत के साथ कुछ नए नियम और बदलाव लागू होते हैं। अब 1 अक्टूबर से भी कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के काम और जेब पर पड़ सकता है। इनमें LPG, बैंकिंग, UPI पेमेंट, प्रॉपर्टी और गाड़ियों से जुड़े नियम शामिल हैं।

ऐसे में अगर आप एलपीजी सिलेंडर लेते हैं, बैंक में एफडी रखते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं…