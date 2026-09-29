Bank Holidays October 2026: अगर आपको अक्टूबर में बैंक से जुड़ा कोई ऐसा जरूरी काम है, जो बैंक की शाखा जाकर ही हो सकता है, तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अक्टूबर में अलग-अलग राज्यों कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें त्योहारों के साथ शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं।

अक्टूबर में कुल 16 दिन बंद रहेंगे बैंक

तारीख दिन छुट्टी / कारण किन जगहों पर बैंक बंद रहेंगे 2 अक्टूबर शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती देशभर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 4 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में बैंक का अवकाश रहेगा 10 अक्टूबर शनिवार दूसरा शनिवार और महालया अमावस्या देशभर में दूसरा शनिवार; कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में महालया अमावस्या 11 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में बैंक का अवकाश रहेगा 17 अक्टूबर शनिवार महा सप्तमी अगरतला 18 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में बैंक का अवकाश रहेगा 19 अक्टूबर सोमवार दशहरा, महाष्टमी, महानवमी, आयुध पूजा और दुर्गा पूजा अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना, रांची और शिलांग में बंद रहेंगे 20 अक्टूबर मंगलवार विजयादशमी और दुर्गा पूजा गंगटोक और इंफाल को छोड़कर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे 21 अक्टूबर बुधवार विजयादशमी और दुर्गा पूजा अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बंद रहेंगे। 22 अक्टूबर गुरुवार दुर्गा पूजा/दशैन गंगटोक 23 अक्टूबर शुक्रवार दुर्गा पूजा/दशैन गंगटोक 24 अक्टूबर शनिवार चौथा शनिवार देशभर में 25 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में 26 अक्टूबर सोमवार लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बंद रहेंगे 29 अक्टूबर गुरुवार करवा चौथ शिमला 31 अक्टूबर शनिवार सरदार वल्लभभाई पटेल जयंत अहमदाबाद

सोर्स – भारतीय रिजर्व बैंक

जारी रहेंगी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। लोग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के साथ-साथ बैलेंस चेक और ऑनलाइन पेमेंट जैसे काम कर सकेंगे। ATM से कैश निकालने की सुविधा भी सामान्य तौर पर उपलब्ध रहेगी।

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हर महीने की शुरुआत के साथ कुछ नए नियम और बदलाव लागू होते हैं। अब 1 अक्टूबर से भी कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के काम और जेब पर पड़ सकता है। इनमें LPG, बैंकिंग, UPI पेमेंट, प्रॉपर्टी और गाड़ियों से जुड़े नियम शामिल हैं।

ऐसे में अगर आप एलपीजी सिलेंडर लेते हैं, बैंक में एफडी रखते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं…