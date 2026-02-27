Bank Holiday March 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक, मार्च में 18 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप अगले महीने बैंक जाकर कोई जरूरी काम जैसे चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनवाना, लोन से संबंधित प्रक्रिया निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें।

RBI की बैंक छुट्टी की लिस्ट के अनुसार,मार्च 2026 में सभी रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा आरबीआई ने 2,3,4,,13,17,19,20,21,26,27 और 31 मार्च को भी बैंक हॉलिडे का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मार्च में 5 रविवार पड़ रहे हैं यानी 1,8,15,22 और 29 मार्च को बैंकों में नियमित अवकाश रहेगा।

गौर करने वाली बात है कि भले ही फिजिकल बैंक ब्रांच छुट्टी के दिन बंद रहेंगी। लेकिन आप अपने कुछ जरूरी काम ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए निपटा सकते हैं।

मार्च बैंक हॉलिडे की लिस्ट

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर में बंद रहेंगे बैंक 1 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 2 मार्च सोमवार होलिका दहन कानपुर, लखनऊ 3 मार्च मंगलवार होली 15 राज्यों के शहर 4 मार्च बुधवार होली/होली दूसरा दिन – धुलेटी/याओसांग दूसरा दिन 17 राज्यों के शहर 8 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 13 मार्च शुक्रवार चापचर कुट आइजोल 14 मार्च शनिवार दूसरा शनिवार सभी शहर 15 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 17 मार्च मंगलवार शब-ए-कद्र जम्मू और श्रीनगर 19 मार्च गुरुवार गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरात्रि की शुरुआत 11 राज्यों के शहर 20 मार्च शुक्रवार ईद-उल-फित्र और जुमात-उल-विदा 5 राज्यों के शहर 21 मार्च शनिवार रमजान ईद और सरहुल सभी शहर 22 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 26 मार्च गुरुवार श्री रामनवमी 13 राज्यों के शहर 27 मार्च शुक्रवार श्री राम नवमी 6 राज्यों के शहर 28 मार्च शनिवार दूसरा शनिवार सभी शहर 29 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 31 मार्च मंगलवार श्री महावीर जयंती 15 राज्यों के शहर

सोर्स – भारतीय रिजर्व बैंक

