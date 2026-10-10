Bank Holiday Today: इस महीने त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों के कारण कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। आज यानी शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को भी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण आज देशभर में बैंक की शाखाएं बंद हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में महालया और कर्नाटक में महालया अमावस्या के अवसर पर भी क्षेत्रीय अवकाश है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, देशभर में बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ रविवार को भी बंद रहते हैं। ऐसे में ग्राहकों को बैंक की शाखा में जाकर होने वाले जरूरी कामों के लिए अगले कार्यदिवस तक इंतजार करना पड़ सकता है।

क्या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं भी रहेंगी बंद?

बैंक की शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहक आमतौर पर यूपीआई (UPI), मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, चेक क्लियरेंस जैसी सेवाओं में देरी हो सकती है।

अक्टूबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

तारीख दिन छुट्टी / कारण किन जगहों पर बैंक बंद रहेंगे 2 अक्टूबर शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती देशभर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 4 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में बैंक का अवकाश रहेगा 10 अक्टूबर शनिवार दूसरा शनिवार और महालया अमावस्या देशभर में दूसरा शनिवार; कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में महालया अमावस्या 11 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में बैंक का अवकाश रहेगा 17 अक्टूबर शनिवार महा सप्तमी अगरतला 18 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में बैंक का अवकाश रहेगा 19 अक्टूबर सोमवार दशहरा, महाष्टमी, महानवमी, आयुध पूजा और दुर्गा पूजा अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना, रांची और शिलांग में बंद रहेंगे 20 अक्टूबर मंगलवार विजयादशमी और दुर्गा पूजा गंगटोक और इंफाल को छोड़कर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे 21 अक्टूबर बुधवार विजयादशमी और दुर्गा पूजा अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बंद रहेंगे। 22 अक्टूबर गुरुवार दुर्गा पूजा/दशैन गंगटोक 23 अक्टूबर शुक्रवार दुर्गा पूजा/दशैन गंगटोक 24 अक्टूबर शनिवार चौथा शनिवार देशभर में 25 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में 26 अक्टूबर सोमवार लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बंद रहेंगे 29 अक्टूबर गुरुवार करवा चौथ शिमला 31 अक्टूबर शनिवार सरदार वल्लभभाई पटेल जयंत अहमदाबाद

सोर्स – भारतीय रिजर्व बैंक

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