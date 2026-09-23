Bank Holiday Today: अगर आप आज 23 सितंबर को बैंक ब्रांच जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की तैयारी कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले एक बार हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक, आज कुछ राज्यों में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।

दरअसल, अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहार और क्षेत्रीय आयोजनों के चलते बैंक हॉलिडे अलग-अलग होते हैं। ऐसे में यहां जानिए 23 सितंबर को किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे और इसकी वजह क्या है…

आज कहां और क्यों बंद है बैंक?

आज 23 सितंबर को बैंक महाराजा हरि के जन्मदिवस के कारण जम्मू और श्रीनगर में बैंक नहीं खुलेंगे। यहां सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको अगर नकदी जमा करनी है या किसी शाखा में जाकर बैंकिंग का काम करना है, तो यह काम आज नहीं हो पाएगा।

बता दें कि 23 सितंबर 1895 को जम्मू-कश्मीर रियासत के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जी का जन्म जम्मू में हुआ था। उन्हें समाज सुधारक राजा के रूप में याद किया जाता है।

इस सप्ताह कब-कब और कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

– 25 सितंबर: गंगटोक में बैंक इंद्र जात्रा के चलते बंद रहेगा।

– 26 सितंबर: चौथा शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं।

– 27 सितंबर: रविवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं।

28, 29 और 30 सितंबर को बैंक रह सकते हैं बंद

बैंक कर्मचारी 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल पर रहने वाले हैं। जिसके चलते तीन दिन तक बैंक शाखाओं में सामान्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेंगी

ग्राहक बैंक हॉलिडे के दिन भी कई तरह की डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पैसों का लेनदेन जारी रहेगा। इसके अलावा ग्राहक अपने अकाउंट का बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं।

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निवेश के लिए बाजार में कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। कोई इक्विटी में पैसा लगाता है तो कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जबकि कई निवेशक म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों के जरिए अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किस विकल्प में कितना निवेश करना है, यह आपकी जोखिम लेने की क्षमता और आने वाले समय में पैसों की जरूरत पर निर्भर करता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…