Bank Holiday Today : आप अगर आज किसी जरूरी काम से बैंक जाने की योजना बना रहे है, तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, आज रक्षाबंधन और अन्य क्षेत्रीय त्योहार के चलते कई जगह में बैंक की छुट्टी है।

बता दें कि देश में बैंक की छुट्टियां सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश सीमित सीमित नहीं होती है बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार और विशेष अवसरों के पर भी अलग-अलग होती हैं।

जरूरी नहीं कि अगर एक राज्य या शहर में बैंक बंद हों, वही स्थिति पूरे देश में भी लागू हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी एक शहर में बैंक बंद रहते है तो वही दूसरे शहर में बैंक खुले रहे है।

ऐसे में बैंक जाने से पहले जरूर जांच लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं…

आज बैंक खुले है या बंद?

28 अगस्त 2026 को रक्षा बंधन, पंग-लबसोल, ईद-ए-मिलाद-उल-नबी, श्री नारायण गुरु जयंती, अय्यंकाली जयंती के चलते अहमदाबाद, भोपाल, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद हैं।

बता दें आरबीआई ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

बैंक हॉलिडे के दिन भी मिलती रहेगी ऑनलाइन सेवाएं

आज भले ही कई राज्यों में रक्षा बंधन के चलते बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों की रोजाना की बैंकिंग जरूरतों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा।

बैंक की छुट्टी के दिन भी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं। ग्राहकों को नेट बैंकिंग के जरिए 24×7 लॉग-इन की सुविधा, अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक आदि की सुविधा मिलती है।

इसके अलावा, बिजली, मोबाइल रिचार्ज और DTH जैसे बिलों का ऑनलाइन भुगतान संभव है। NEFT और RTGS जैसी सुविधाओं से छुट्टी के दिन भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें: गोरखपुर-दिल्ली के बीच शुरू होगी नई अमृत भारत ट्रेन

रेल मंत्रालय जल्द ही गोरखपुर और दिल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी में है। यह ट्रेन खासतौर पर कम और कम-मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है, ताकि उन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए सस्ती और बेहतर रेल सेवा मिल सके। यहां पढ़ें पूरी खबर…