Bank Holiday Today: भारत में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा हर रविवार को बैंक बंद रहते हैं। ऐसे में शनिवार आते ही अक्सर लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन रहता है कि आज बैंक खुले हैं या नहीं। अगर आप भी किसी जरूरी काम से बैंक जाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जरूर चेक कर लें कि आपके शहर में आज बैंक खुले है या नहीं…
आज 28 फरवरी को बैंक खुले है या बंद?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फरवरी महीने के लिए बैंक की छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक आज यानी 28 फरवरी को चौथे शनिवार की वजह से पूरे देश में बैंक की छुट्टी है। बैंक ने RBI छुट्टियों को तीन कैटिगिरी (Banks’ Closing of Accounts Holiday, Real-Time Gross Settlement Holiday, Holidays Under the Negotiable Instruments Act) में बांटा है।
फरवरी 2026 के लिए बैंक की छुट्टियां
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|किस शहर में बंद रहेंगे बैंक
|1 फरवरी 2026
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|पूरे देश में
|8 फरवरी 2026
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|पूरे देश में
|14 फरवरी 2026
|शनिवार
|दूसरा शनिवार
|पूरे देश में
|15 फरवरी 2026
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|पूरे देश में
|18 फरवरी 2026
|बुधवार
|लोसार पर्व
|गंगटोक
|19 फरवरी 2026
|गुरुवार
|छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती
|बेलापुर, नागपुर, मुंबई
|20 फरवरी 2026
|शुक्रवार
|राज्य स्थापना दिवस
|आइजोल, ईटानगर
|22 फरवरी 2026
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|पूरे देश में
|28 फरवरी 2026
|शनिवार
|चौथा शनिवार
|पूरे देश में
मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं
भले ही आज यानी 28 फरवरी को चौथे शनिवार की वजह से पूरे देश में बैंक की छुट्टी है, लेकिन आप अपने जरूरी काम ऑनलाइन निपटा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के जरिए ज्यादातर बैंकिंग काम घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा ATM सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
