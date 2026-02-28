Bank Holiday Today: भारत में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा हर रविवार को बैंक बंद रहते हैं। ऐसे में शनिवार आते ही अक्सर लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन रहता है कि आज बैंक खुले हैं या नहीं। अगर आप भी किसी जरूरी काम से बैंक जाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जरूर चेक कर लें कि आपके शहर में आज बैंक खुले है या नहीं…

आज 28 फरवरी को बैंक खुले है या बंद?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फरवरी महीने के लिए बैंक की छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक आज यानी 28 फरवरी को चौथे शनिवार की वजह से पूरे देश में बैंक की छुट्टी है। बैंक ने RBI छुट्टियों को तीन कैटिगिरी (Banks’ Closing of Accounts Holiday, Real-Time Gross Settlement Holiday, Holidays Under the Negotiable Instruments Act) में बांटा है।

फरवरी 2026 के लिए बैंक की छुट्टियां

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर में बंद रहेंगे बैंक 1 फरवरी 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी पूरे देश में 8 फरवरी 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी पूरे देश में 14 फरवरी 2026 शनिवार दूसरा शनिवार पूरे देश में 15 फरवरी 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी पूरे देश में 18 फरवरी 2026 बुधवार लोसार पर्व गंगटोक 19 फरवरी 2026 गुरुवार छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती बेलापुर, नागपुर, मुंबई 20 फरवरी 2026 शुक्रवार राज्य स्थापना दिवस आइजोल, ईटानगर 22 फरवरी 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी पूरे देश में 28 फरवरी 2026 शनिवार चौथा शनिवार पूरे देश में

मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं

भले ही आज यानी 28 फरवरी को चौथे शनिवार की वजह से पूरे देश में बैंक की छुट्टी है, लेकिन आप अपने जरूरी काम ऑनलाइन निपटा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के जरिए ज्यादातर बैंकिंग काम घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा ATM सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: मार्च में कुल 18 दिन बंद रहेंगे बैंक

मार्च में 18 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप अगले महीने बैंक जाकर कोई जरूरी काम जैसे चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनवाना, लोन से संबंधित प्रक्रिया निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। यहां पढ़ें पूरी खबर…