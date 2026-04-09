Bank Holiday Today: आज अगर आप किसी काम से बैंक जाने का सोच रहे हैं तो फिर यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें भारतीय रिजर्व बैंक के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, आज केरल विधानसभा चुनाव 2026 की वजह से कई शहरों में बैंक बंद है। ऐसे में बैंक जाने से पहले चेक करें आपके शहर में आज बैंक खुले है या बंद…

आज बैंक खुले है या बंद?

आज केरल विधानसभा चुनाव 2026 की वजह से कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक की छुट्टी है। बता दें आरबीआई ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

छुट्टी के दिन भी मिलती रहेंगी ये सुविधाएं

आज भले ही केरल विधानसभा चुनाव 2026 की वजह से कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन अधिकतर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं। जिनका आप काफी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यूपीआई लेन-देन से लेकर नेटबैंकिंग तक शामिल है।

बैंक हॉलिडे लिस्ट अप्रैल 2026

तारीखदिनछुट्टी का कारणकिस शहर में बंद रहेंगे बैंक
1 अप्रैल 2026बुधवारबैंक क्लोजिंग / वार्षिक लेखा बंदपूरे देश में (मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, झारखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर)
2 अप्रैल 2026गुरुवारविशेष बैंक अवकाशकेरल
3 अप्रैल 2026शुक्रवारसरहुल / क्षेत्रीय अवकाशपूरे देश में (त्रिपुरा, असम, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर)
14 अप्रैल 2026मंगलवारडॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती / विषु / बिहूपूरे देश में (मिजोरम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर)
15 अप्रैल 2026बुधवारबोहाग बिहू / बंगाली नववर्षत्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश
16 अप्रैल 2026गुरुवारबोहाग बिहूगुवाहाटी
20 अप्रैल 2026सोमवारबसव जयंतीबेंगलुरु
21 अप्रैल 2026मंगलवारगरिया पूजाअगरतला

सोर्स – भारतीय रिजर्व बैंक

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