Today Bank Holiday: अगर आप बुधवार, 4 मार्च किसी काम से बैंक जाने का सोच रहे हैं तो यहां खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने मार्च महीने के लिए शहरवार बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार, आज बैंक की छुट्टी है।

देश में बैंक की छुट्टियां केवल दूसरे-चौथे शनिवार और हर रविवार तक सीमित नहीं होती है। बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार पर भी बैंक बंद रहते हैं। अगर एक राज्य या शहर में बैंक बंद है, तो जरूरी नहीं होता है कि वही स्थिति पूरे देश में भी लागू हो।

आज बैंक खुले है या बंद?

भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) की बैंक छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, 4 मार्च को होली/होली दूसरा दिन – धुलेटी/याओसांग दूसरा दिन की वजह से अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, गंगटोक, गोवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, शिलॉन्ग, शिमला में बैंक की छुट्टी है।

आरबीआई ने बैंक की छुट्टियों को तीन कैटिगिरी में बांटा है। इसमें Banks’ Closing of Accounts Holiday, Real-Time Gross Settlement Holiday, Holidays Under the Negotiable Instruments Act शामिल है।

मार्च बैंक हॉलिडे की लिस्ट

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर में बंद रहेंगे बैंक 1 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 2 मार्च सोमवार होलिका दहन कानपुर, लखनऊ 3 मार्च मंगलवार होली 15 राज्यों के शहर 4 मार्च बुधवार होली/होली दूसरा दिन – धुलेटी/याओसांग दूसरा दिन 17 राज्यों के शहर 8 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 13 मार्च शुक्रवार चापचर कुट आइजोल 14 मार्च शनिवार दूसरा शनिवार सभी शहर 15 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 17 मार्च मंगलवार शब-ए-कद्र जम्मू और श्रीनगर 19 मार्च गुरुवार गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरात्रि की शुरुआत 11 राज्यों के शहर 20 मार्च शुक्रवार ईद-उल-फित्र और जुमात-उल-विदा 5 राज्यों के शहर 21 मार्च शनिवार रमजान ईद और सरहुल सभी शहर 22 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 26 मार्च गुरुवार श्री रामनवमी 13 राज्यों के शहर 27 मार्च शुक्रवार श्री राम नवमी 6 राज्यों के शहर 28 मार्च शनिवार दूसरा शनिवार सभी शहर 29 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 31 मार्च मंगलवार श्री महावीर जयंती 15 राज्यों के शहर

डिजिटल बैंकिंग मिलती रहेंगी

भले ही आज बैंक की छुट्टी है, लेकिन आप अपने जरूरी काम ऑनलाइन निपटा सकते हैं। इसमें मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग आदि शामिल है।

यह भी पढ़ें: मार्च में कुल 18 दिन बंद रहेंगे बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक, मार्च में 18 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप इस महीने बैंक जाकर कोई जरूरी काम जैसे चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनवाना, लोन से संबंधित प्रक्रिया निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। यहां पढ़ें पूरी खबर…