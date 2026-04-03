Today Bank Holiday: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बैंक हॉलीडे लिस्ट के अनुसार आज 3 अप्रैल 2026 को गुड फ्राइडे के कारण कई राज्यों में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक बंद हैं।

हालांकि यह छुट्टी सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होती, इसलिए कुछ शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुले भी रह सकते हैं। अगर आज आपको बैंक में कुछ काम है तो यहां चेक कर लें कि आपके शहर में आज बैंक खुले है या नहीं…

आज 3 अप्रैल 2026 को बैंक खुले है या बंद?

आज यानी 3 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) को गुड फ्राइडे के वजह से त्रिपुरा, असम, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में बैंक की छुट्टी है। RBI ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

बैंक हॉलिडे लिस्ट अप्रैल 2026

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर में बंद रहेंगे बैंक 1 अप्रैल 2026 बुधवार बैंक क्लोजिंग / वार्षिक लेखा बंद पूरे देश में (मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, झारखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर) 2 अप्रैल 2026 गुरुवार विशेष बैंक अवकाश केरल 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार सरहुल / क्षेत्रीय अवकाश पूरे देश में (त्रिपुरा, असम, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) 14 अप्रैल 2026 मंगलवार डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती / विषु / बिहू पूरे देश में (मिजोरम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर) 15 अप्रैल 2026 बुधवार बोहाग बिहू / बंगाली नववर्ष त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश 16 अप्रैल 2026 गुरुवार बोहाग बिहू गुवाहाटी 20 अप्रैल 2026 सोमवार बसव जयंती बेंगलुरु 21 अप्रैल 2026 मंगलवार गरिया पूजा अगरतला

सोर्स- भारतीय रिजर्व बैंक

इन छुट्टियों के अलावा, दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद रहने वाले हैं।

मिलती रहेंगी ये सुविधाएं

आज गुड फ्राइडे के वजह से भले ही कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों की रोजमर्रा की बैंकिंग जरूरतों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। बैंक अवकाश के दिन भी अधिकतर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2026 के लिए बैंक छुट्टियों की आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक, 1 अप्रैल को बैंक की छुट्टी के साथ-साथ इस हफ्ते 3 और दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…