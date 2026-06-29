Today Bank Holiday : अगर आप आज किसी जरूरी काम से बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार आज बैंक की छुट्टी है।
दरअसल, भारत में बैंक अवकाश सिर्फ राष्ट्रीय छुट्टियों तक सीमित नहीं होते। अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और विशेष अवसरों के आधार पर भी बैंक बंद रहते हैं।
ऐसे में घर से निकलने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपके शहर में बैंक खुले है या नहीं…
आज 29 जून को बैंक खुले है या बंद?
आज 29 जून को सोमवार को संत गुरु कबीर जयंती की वजह से शिमला में बैंक की छुट्टी है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।
बैंक हॉलिडे जून 2026 लिस्ट
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|किस शहर/राज्य में बैंक बंद रहेंगे
|7 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|13 जून 2026
|शनिवार
|दूसरा शनिवार (2nd Saturday)
|पूरे भारत में
|14 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|15 जून 2026
|सोमवार
|YMA Day / राजा संक्रांति
|आइजोल, भुवनेश्वर
|21 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|25 जून 2026
|गुरुवार
|मुहर्रम
|विजयवाड़ा
|26 जून 2026
|शुक्रवार
|मुहर्रम / आशूरा
|दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, रांची, रायपुर, नागपुर, जम्मू, कानपुर, बेलापुर, आइजोल, अगरतला
|27 जून 2026
|शनिवार
|चौथा शनिवार (4th Saturday)
|पूरे भारत में
|28 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|29 जून 2026
|सोमवार
|संत गुरु कबीर जयंती
|शिमला
|30 जून 2026
|मंगलवार
|रेमा नी त्योहार
|आइजोल
डिजिटल बैंकिंग सेवाएं
भले ही आज बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों की रोजाना की बैंकिंग जरूरतों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा।
बैंक की छुट्टी के दिन भी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं, जिससे ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता।
डिजिटल बैंकिंग से मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं –
- नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 24×7 लॉग-इन की सुविधा।
- अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना आदि।
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केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स और ब्याज आय पर कर को खत्म करने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। यहां पढ़ें पूरी खबर…