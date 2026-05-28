Bank Holiday Today: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक आज 28 मई को बकरीद (Bakri Id) (ईद-उज-ज़ुहा) की वजह से बैंक की छुट्टी है। बता दें कि के देश में बैंक की छुट्टियां सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश सीमित सीमित नहीं होती है बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार और विशेष अवसरों के पर भी अलग-अलग होती हैं।
जरूरी नहीं कि अगर एक राज्य या शहर में बैंक बंद हों, वही स्थिति पूरे देश में भी लागू हो। ऐसे में बैंक जाने से पहले जरूर जांच लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं…
आज बैंक खुले है या बंद?
आज 28 मई को बकरीद (Bakri Id) (ईद-उज-ज़ुहा) की वजह से अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलॉन्ग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा में बैंक बंद है।
मई 2026 बैंक हॉलिडे कैलेंडर
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|किस शहर/राज्य में बैंक बंद रहेंगे
|1 मई 2026
|शुक्रवार
|महाराष्ट्र दिवस / बुद्ध पूर्णिमा / मई दिवस / पंडित रघुनाथ मुर्मू जयंती
|अगरतला, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा
|3 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|9 मई 2026
|शनिवार
|रवींद्रनाथ टैगोर जयंती (2nd Saturday भी)
|कोलकाता
|10 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|16 मई 2026
|शनिवार
|सिक्किम राज्य दिवस
|गंगटोक
|17 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|23 मई 2026
|शनिवार
|चौथा शनिवार (4th Saturday)
|पूरे भारत में
|24 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|26 मई 2026
|मंगलवार
|काजी नजरुल इस्लाम जयंती
|अगरतला
|27 मई 2026
|बुधवार
|ईद-उल-अजहा (बकरीद) / ईद-उज-जुहा (Id-ul-Zuha / Eid al-Adha)
|गुवाहाटी, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, नई दिल्ली, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम
|28 मई 2026
|गुरुवार
|बकरीद (ईद-उज-जुहा / Id-Uz-Zuha)
|अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलॉन्ग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा
|31 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
मिलती है ये ऑनलाइन सुविधाएं
आज भले ही कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों की रोजाना की बैंकिंग जरूरतों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। बैंक की छुट्टी के दिन भी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं। ग्राहकों को नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 24×7 लॉग-इन की सुविधा, अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक आदि की सुविधा मिलती है।
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मई महीने के लिए बैंक की छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, अगले महीने 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें सार्वजनिक छुट्टी के अलावा, दूसरे-चौथे शनिवार, हर रविवार की छुट्टी शामिल है। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक छुट्टी कुछ काम है तो यहां पहले ही चेक कर लें कि आपके शहर में कब-कब बैंक बंद रहेंगे…