Bank Holiday Today: आप किसी जरूरी काम से अगर आज बैंक जाने का सोच रहे है तो यहां खबर आपके काम की हो सकती है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक आज बैंक की छुट्टी है।

भारत में बैंक की छुट्टियां सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश सीमित सीमित नहीं होती है बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार और विशेष अवसरों के पर भी अलग-अलग होती हैं।

ऐसे जरूरी नहीं कि अगर एक राज्य या शहर में बैंक बंद हों, वही स्थिति पूरे देश में भी लागू हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक राज्य में सभी बैंक शाखाएं बंद रहती हैं, जबकि दूसरे राज्य में बैंक सामान्य रूप से काम करते हैं।

ऐसे में बैंक जाने से पहले जरूर जांच लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं…

आज 27 मई को बैंक खुले है या बंद?

आज 27 मई को ईद-उई-अज़हा-(बकरी-ईद)/ईद-उल-जुहा की वजह से गुवाहाटी, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, नई दिल्ली, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद है।

बैंक बंद रहने पर भी मिलती है ये ऑनलाइन सुविधाएं

आज भले ही कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों की रोजाना की बैंकिंग जरूरतों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। बैंक की छुट्टी के दिन भी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं, जिससे ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है।

डिजिटल बैंकिंग से मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं –

– नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 24×7 लॉग-इन की सुविधा।

– अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना।

– बिजली, पानी, मोबाइल और डीटीएच जैसे बिलों का ऑनलाइन भुगतान आदि।

मई 2026 बैंक हॉलिडे कैलेंडर

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर/राज्य में बैंक बंद रहेंगे 1 मई 2026 शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस / बुद्ध पूर्णिमा / मई दिवस / पंडित रघुनाथ मुर्मू जयंती अगरतला, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा 3 मई 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 9 मई 2026 शनिवार रवींद्रनाथ टैगोर जयंती (2nd Saturday भी) कोलकाता 10 मई 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 16 मई 2026 शनिवार सिक्किम राज्य दिवस गंगटोक 17 मई 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 23 मई 2026 शनिवार चौथा शनिवार (4th Saturday) पूरे भारत में 24 मई 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 26 मई 2026 मंगलवार काजी नजरुल इस्लाम जयंती अगरतला 27 मई 2026 बुधवार ईद-उल-अजहा (बकरीद) / ईद-उज-जुहा (Id-ul-Zuha / Eid al-Adha) गुवाहाटी, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, नई दिल्ली, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम 28 मई 2026 गुरुवार बकरीद (ईद-उज-जुहा / Id-Uz-Zuha) अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलॉन्ग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा 31 मई 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मई महीने के लिए बैंक की छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, अगले महीने 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें सार्वजनिक छुट्टी के अलावा, दूसरे-चौथे शनिवार, हर रविवार की छुट्टी शामिल है। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक छुट्टी कुछ काम है तो यहां पहले ही चेक कर लें कि आपके शहर में कब-कब बैंक बंद रहेंगे…