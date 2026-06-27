Bank Holiday Today : अगर आज 27 जून को आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो पहले यह जान लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर महीने राज्यवार बैंक छुट्टियों की सूची जारी करता है। ऐसे में अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंकों की स्थिति अलग हो सकती है। आइए जानते हैं कि आज किन-किन शहरों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी और आपके शहर में बैंक खुलेंगे या नहीं…
आज 27 जून को बैंक खुले है या बंद?
आज 27 जून को चौथे शनिवार की वजह से पूरे देश में बैंक बंद है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।
जून 2026 बैंक हॉलिडे लिस्ट
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|किस शहर/राज्य में बैंक बंद रहेंगे
|7 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|13 जून 2026
|शनिवार
|दूसरा शनिवार (2nd Saturday)
|पूरे भारत में
|14 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|15 जून 2026
|सोमवार
|YMA Day / राजा संक्रांति
|आइजोल, भुवनेश्वर
|21 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|25 जून 2026
|गुरुवार
|मुहर्रम
|विजयवाड़ा
|26 जून 2026
|शुक्रवार
|मुहर्रम / आशूरा
|दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, रांची, रायपुर, नागपुर, जम्मू, कानपुर, बेलापुर, आइजोल, अगरतला
|27 जून 2026
|शनिवार
|चौथा शनिवार (4th Saturday)
|पूरे भारत में
|28 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|29 जून 2026
|सोमवार
|संत गुरु कबीर जयंती
|शिमला
|30 जून 2026
|मंगलवार
|रेमा नी त्योहार
|आइजोल
मिलती है ये ऑनलाइन सुविधाएं
भले ही आज कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों की रोजाना की बैंकिंग जरूरतों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। बैंक की छुट्टी के दिन भी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं, जिससे ग्राहकों को ज्यादा असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता।
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7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) के सदस्यों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने ईपीएफ जमा पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ द्वारा तय की गई ब्याज दर को वित्त मंत्रालय के माध्यम से सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…