Bank Holiday Today: आज 26 सितंबर को अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो घर से निकलने से पहले एक बार बैंक की छुट्टी जरूर चेक कर लें। शनिवार को बैंक जाने वाले लोगों के मन में अक्सर छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि महीने में दो शनिवार बैंक खुले रहते हैं और दो शनिवार बैंक बंद रहते हैं।

ऐसे में अगर आप कैश जमा करने, चेक से जुड़े काम या किसी दूसरे जरूरी बैंकिंग काम के लिए शाखा जाने वाले हैं, तो पहले पता कर लें कि आज बैंक खुले है या नहीं…

26 सितंबर को बैंक बंद हैं या खुले?

आज शनिवार, 26 सितंबर को चौथे शनिवार की छुट्टी की वजह से पूरे भारत में बैंक बंद हैं। यहां पर सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक बंद है।

बता दें कि भारत में सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को पब्लिक हॉलिडे मनाते हैं। बैंक महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहते हैं। आपको अगर नकदी जमा करना या कोई ऐसा काम है जो शाखा में जाकर हो सकता है तो यह काम आज नहीं हो पाएगा।

सोमवार से 3 दिन प्रभावित रह सकती है बैंकिंग सेवाएं

बैंक कर्मचारी 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल पर रहने वाले हैं। जिसके चलते तीन दिन तक बैंक शाखाओं में सामान्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेंगी

ग्राहक बैंक हॉलिडे के दिन भी कई तरह की डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पैसों का लेनदेन जारी रहेगा। इसके अलावा ग्राहक अपने अकाउंट का बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं।

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बैंक ग्राहकों के लिए काम की खबर है। 28 सितंबर से शुरू होने वाली तीन दिन की प्रस्तावित बैंक हड़ताल को देखते हुए सरकार ने रविवार को भी बैंक खोलने का फैसला किया है। 27 सितंबर को रविवार होने के बावजूद देशभर में बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे, ताकि ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े। यहां पढ़ें पूरी खबर…