Bank Holiday Today: आज आप आज 27 जून को किसी काम से बैंक जानें का सोच रहे हैं तो यहां खबर आपके काफी काम की हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक आज कई शहरों में मुहर्रम की वजह से बैंक बंद रहने वाले हैं।
बता दें कि भारत में बैंक की छुट्टियां सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश सीमित सीमित नहीं होती है बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार और विशेष अवसरों के पर भी अलग-अलग होती हैं।
जरूरी नहीं कि अगर एक राज्य या शहर में बैंक बंद हों, वही स्थिति पूरे देश में भी लागू हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक राज्य में सभी बैंक शाखाएं बंद रहती हैं, जबकि दूसरे राज्य में बैंक सामान्य रूप से काम करते हैं।
ऐसे में बैंक जाने से पहले जरूर जांच लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं…
आज 27 जून को बैंक खुले है या बंद?
आज 27 मई को मुहर्रम (यौम-एशाहादत)/मोहर्रम/आशूरा का आखिरी दिन की वजह से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, रांची, रायपुर, नागपुर, जम्मू, कानपुर, बेलापुर, आइजोल, अगरतला, विजयवाड़ा में बैंक की छुट्टी है।
जून 2026 बैंक हॉलिडे लिस्ट
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|किस शहर/राज्य में बैंक बंद रहेंगे
|7 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|13 जून 2026
|शनिवार
|दूसरा शनिवार (2nd Saturday)
|पूरे भारत में
|14 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|15 जून 2026
|सोमवार
|YMA Day / राजा संक्रांति
|आइजोल, भुवनेश्वर
|21 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|25 जून 2026
|गुरुवार
|मुहर्रम
|विजयवाड़ा
|26 जून 2026
|शुक्रवार
|मुहर्रम / आशूरा
|दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, रांची, रायपुर, नागपुर, जम्मू, कानपुर, बेलापुर, आइजोल, अगरतला
|27 जून 2026
|शनिवार
|चौथा शनिवार (4th Saturday)
|पूरे भारत में
|28 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|29 जून 2026
|सोमवार
|संत गुरु कबीर जयंती
|शिमला
|30 जून 2026
|मंगलवार
|रेमा नी त्योहार
|आइजोल
सोर्स: भारतीय रिजर्व बैंक
बैंक बंद रहने पर भी मिलती हैं ये ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं
आज भले ही कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों की रोजमर्रा की बैंकिंग जरूरतों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा।
बैंक की छुट्टी के दिन भी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 24×7 उपलब्ध रहती हैं। ऐसे में ग्राहकों को पैसे भेजने, बिल भरने या खाते से जुड़ी जानकारी लेने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
बैंक बंद होने पर भी मिलती हैं ये सुविधाएं:
नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 24×7 लॉग-इन की सुविधा।
खाते का बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कभी भी चेक करना आदि।
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भारत में डिजिटल भुगतान की बात हो तो सबसे पहले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface -UPI) का नाम आता है। यह एक रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो आपके कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm आदि) में जोड़ता है। जिसके जरिए आसानी से भुगतान किया जा सकता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…